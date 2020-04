Les maisons des jeunes du Kateri accompagnent les adolescents à distance

Les maisons des jeunes du Québec (MDJ) ont fermé leurs portes au début de la pandémie. Afin de maintenir les liens avec les adolescents qui fréquentent ses établissements, les maisons des jeunes du Kateri offrent désormais des activités culinaires, sportives, ludiques, de sensibilisation et d’information en ligne.

Elles tiennent également des milieux de vie virtuels via des plateformes en ligne et offrent de la référence aux parents et aux familles ne sachant pas vers quelles ressources se tourner, en plus de répondre quotidiennement aux questionnements des jeunes.

«Afin de les informer au mieux et de les encourager à respecter les consignes d’isolement, les MDJ partagent aux ados des outils de vulgarisation, répondent à leurs questions ou organisent des groupes de discussion», écrivent dans un communiqué les maisons des jeunes de l’Adrénaline (La Prairie), L’Antidote (Candiac), Au Repère (Saint-Philippe), Sympholie (Delson), l’Équinox (Sainte-Catherine) et L’Extension (Saint-Constant).

«Mais les activités de prévention ne se limitent pas à la COVID-19: en effet, les ados continuent d’être confrontés à de nombreux enjeux, comme l’anxiété, la pression sociale, la cyberintimidation ou encore la consommation, ajoute-t-on. Il est par ailleurs primordial que les mesures de distanciation sociale ne riment pas avec isolement social pour les jeunes. D’autant plus que le confinement peut faire ressortir des conflits.»