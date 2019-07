Les marques et modèles les plus attrayants de 2019 selon J.D. Power

Article par Guillaume Rivard

La firme américaine J.D. Power a publié aujourd’hui son étude APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) pour 2019 et découvert que les consommateurs sont de plus en plus satisfaits de leurs nouveaux véhicules, notamment grâce aux améliorations en matière d’infodivertissement et à la disponibilité accrue des aides à la conduite.

L’étude mesure l’attachement émotionnel et le niveau d’excitation que ressentent les propriétaires par rapport à 77 aspects, allant de la puissance lors de l’accélération à l’impression de luxe et de confort qui se dégage à bord. Pour ce faire, près de 68 000 personnes ayant loué ou acheté un modèle 2019 ont été sondées 90 jours après la transaction.

Fait intéressant, 22 des 32 marques se sont améliorées par rapport à l’an dernier. En outre, l’écart entre les marques de luxe et les marques populaires est le plus faible qui a été observé dans les 24 ans d’histoire de l’étude en question.

Les voitures continuent de faire mieux que les VUS aux chapitres de la consommation de carburant et de la performance du groupe motopropulseur, mais les VUS ont l’avantage dans plusieurs autres domaines, dont les sièges, la dynamique de conduite, l’espace et le rangement ainsi que la visibilité et la sécurité.

Le classement

En 2019, Porsche se classe au premier rang général de l’étude APEAL avec un pointage de 891 (sur une échelle de 1 000), suivie de BMW et Genesis à égalité avec 868, Audi avec 867 et Volvo avec 863.

D’autre part, Ram domine les marques populaires grâce à un score de 851 et c’est aussi celle qui enregistre la plus forte hausse comparativement à l’an dernier. Dodge (848), MINI (835), Volkswagen (829) et Ford (828) complètent le top 5.

Parlant de Ford, la compagnie à l’ovale bleu a le plus de modèles primés selon l’étude APEAL 2019 de J.D. Power avec un total de cinq : Expedition, F-150, Super Duty, Ranger et Lincoln Navigator.

Voici les autres modèles qui se démarquent :

BMW – Série 2, X4, MINI Cooper, MINI Countryman

General Motors – Chevrolet Blazer, GMC Terrain

Honda – Accord, Odyssey

Nissan – Altima, Maxima

Toyota – Camry, Yaris

Volkswagen – Audi A7 (le modèle avec le plus haut pointage parmi tous), Porsche Cayenne

Daimler – Mercedes-Benz Classe C

Fiat Chrysler Automobiles – Dodge Challenger

Hyundai – Kia Forte

Qu’en est-il des marques les moins satisfaisantes dans l’étude APEAL? On retrouve Mitsubishi (773 points), Buick (800), Subaru (807), Mazda (810) et Nissan (812). En fait, toutes les marques asiatiques populaires se classent sous la moyenne de l’industrie (823). Dans le cas de Subaru, c’est assez surprenant puisqu’elle a récemment été couronnée pour la fidélité des clients par J.D. Power.