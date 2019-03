Les Mercedes-Benz GLC et GLC Coupé 2020 modernisés se dévoilent

Article par Guillaume Rivard

Le nouveau Mercedes-Benz GLC 2020 modernisé a récemment été dévoilé, tout comme le modèle GLC Coupé. Bien que leur évolution paraisse mineure en matière de design, certains changements à l’intérieur et sous le capot risquent de plaire beaucoup aux acheteurs.

Mais commençons par l’extérieur, où les pare-chocs et la calandre ont été légèrement retravaillés pour créer un look un peu plus agressif. Les phares à DEL de série sont plus petits et plus inclinés qu’avant, en plus d’arborer des contours différents et des feux de jour en forme de torche.

Les véhicules sont maintenant disponibles avec une peinture gris graphite et il y a cinq nouveaux modèles de jantes dont le diamètre varie de 19 à 20 pouces.

MBUX change tout

La mise à jour des Mercedes-Benz GLC et GLC Coupé 2020 est relativement plus importante dans l’habitacle. Évidemment, la première chose que vous remarquerez, c’est l’ajout du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), capable de comprendre des commandes vocales naturelles et d’améliorer de plusieurs autres façons l’interaction entre le conducteur et le véhicule.

L’écran flottant au centre est disponible en deux formats, soit 7,0 ou 10,25 pouces. Un tableau de bord plus grand de 12,3 pouces est offert en option. Sur ces écrans, le conducteur peut choisir entre trois styles d’affichage : classique, sport et moderne.

Une belle innovation du système MBUX est la navigation à réalité augmentée. Avec cette fonction optionnelle, les informations de navigation se superposent à l’image vidéo prise par la caméra avant pour aider le conducteur à comprendre exactement où il doit tourner et où se trouve une adresse précise.

Par ailleurs, deux nouvelles finitions de surfaces en bois sont disponibles à bord des Mercedes-Benz GLC et GLC Coupé 2020. Le volant multifonction a lui aussi été revu et amélioré, adoptant une allure plus sportive. Offert en deux versions, il comprend des boutons tactiles qui permettent au conducteur de contrôler le groupe d’instruments et les systèmes multimédias sans quitter le volant des mains. On peut aussi commander les fonctions télématiques à l’aide du pavé tactile situé sur la console centrale, qui remplace la molette COMAND.

Puissance et sécurité accrues

Attendez-vous à une conduite un peu plus intéressante grâce à un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qui génère 255 chevaux (un gain de 14) ainsi qu’un couple de 273 livres-pied. Mercedes-Benz dit qu’il brûle moins d’essence et pollue moins grâce à une technologie appelée CAMTRONIC qui réchauffe le système d’échappement sans accroître la consommation. Pas encore de détails sur les versions AMG, cependant.

Pour ce qui est de la sécurité, l’ensemble Conduite intelligente des Mercedes-Benz GLC et GLC Coupé 2020 comprend désormais un régulateur de vitesse actif, un assistant directionnel actif, un assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement, un avertisseur de franchissement de ligne actif, un avertisseur d’angle mort actif, un système de freinage d’urgence assisté actif de même que l’assistance précollision PRE-SAFE PLUS.

De plus, lorsque le conducteur active le système optionnel d’aide au stationnement, celui-ci affiche toutes les places libres détectées dans les environs. Le conducteur peut alors choisir la manœuvre de stationnement au moyen du pavé tactile, de l’écran tactile du système multimédia ou du module de commande droit du volant. Le système fournit ensuite une assistance, en marche avant et en marche arrière, en entrant et en sortant d’une place de stationnement parallèle ou perpendiculaire.

Les GLC et GLC Coupé 2020 modernisés feront leur première apparition publique au Salon de l’auto de New York le mois prochain et seront en vente vers la fin de l’été. Nous connaîtrons les prix à l’approche de leur mise en marché.