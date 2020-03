Les mesures prises donnent des résultats, dit François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a admis lors de sa plus récente mise au point que le nombre de cas avait augmenté dans la dernière journée.

«Nous avons maintenant 121 cas au Québec. C’est 27 de plus que la veille. Et il y a actuellement sept personnes hospitalisées. Mais il faut aussi comprendre que plus on teste, plus les cas augmentent», a dit le premier ministre.

Du même coup, il a lancé que la capacité actuelle était de faire 5000 tests quotidiennement.

«Nous sommes prêts à suivre la demande», a lancé M. Legault.

Néanmoins, 4000 personnes sont en attente de résultat même si huit laboratoires peuvent actuellement fournir des réponses aux gens qui ont subi les tests de la COVID-19. D’ailleurs, 6000 personnes ont reçu des résultats qui s’avéraient négatifs.

De l’équipement pour les travailleurs de la santé

Par ailleurs, en ce qui concerne l’équipement de protection, celui qui agit comme un bon père de famille en cette ère de crise sanitaire a rassuré la population.

«Nous avons tous les équipements dont on a besoin. Et nous continuons à nous approvisionner pour ne pas en manquer. Aussi, les gens de la santé publique confirment que ce que nous faisons aide beaucoup. Les mesures qu’on prend donnent des résultats», a lancé celui qui était toujours flanqué de ses alliés Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique, et Danielle McCann, ministre de la Santé.

En ce sens, il a ajouté des consignes. Il demande aux gens de ne pas voyager d’une région à l’autre.

«Lorsque c’est non essentiel, il faut éviter de se rendre d’une région à l’autre pour ne pas propager inutilement le virus. Aussi, les personnes âgées, ce n’est pas le temps de se promener dans les centres d’achat ou un restaurant pour discuter avec des amis. Envoie à maison», a expliqué le chef du gouvernement en citant Jean-Pierre Ferland.

Il a toutefois ajouté que de prendre l’air n’est pas proscrit.

«C’est bon pour la santé, autant physique que morale. Allez prendre une marche mais pas en groupe.»

Discuter à distance

Les soupers en famille élargie, les rassemblements festifs sont proscrits.

«Vous pouvez appeler vos parents. Vos grands-parents. Mais de grâce, restez à la maison», a invité François Legault sur un ton toujours aussi calme, mais direct.

Puisqu’il est question de téléphone il a suggéré aux gens qui présentent des symptômes à demeurer à la maison, mais de joindre les responsables via la technologie. «Des cliniques de médecin de famille ont accepté de faire des consultations par téléphone.»

Il a conclu sa prise de parole quotidienne en remerciant les employés de la chaîne alimentaire.

«Ceux et celles qui nous nourrissent. Les agriculteurs, les transformateurs, ceux qui travaillent dans les épiceries, les camionneurs. Dans tous les scénarios, les plus courts, les plus longs, on a besoin de vous. Votre rôle est primordial. Et ce rôle primordial, vous devez continuer à le jouer dans les prochaines semaines», a terminé le premier ministre.