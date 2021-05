Les ministres de la Culture et du Tourisme détaillent la tenue d’événements estivaux

Les masques et la distanciation seront de la partie, mais les concerts, festivals et événements auront bel et bien lieu cet été. Suivant l’annonce des grandes lignes du plan de déconfinement dévoilées par le premier ministre François Legault, les ministres de la Culture et des Communications ainsi que du Tourisme, Nathalie Roy et Caroline Proulx, ont précisé en conférence de presse le 19 mai tous les détails entourant les consignes qui devront être respectées.

À compter du 21 mai, les spectacles extérieurs avec des places assises et assignées seront permis en zone jaune, orange et rouge avec les mêmes consignes sanitaires que les concerts en salle, soit :

-Capacité maximale de 250 personnes;

-Port du masque;

-Distance de deux mètres entre les personnes de bulles différentes en zone orange et rouge;

-En zone jaune, la distance sera réduite à 1,5 m.

À partir du 28 mai, les très grandes salles intérieures ou extérieures pourront présenter des spectacles avec des places assises et assignées devant un auditoire maximal de 2 500 personnes masquées, en plus de respecter les consignes suivantes :

-L’auditoire devra être divisé en sections de 250 spectateurs, lesquels devront respecter les consignes sanitaires en vigueur (distanciation et port du masque);

-Des barrières physiques devront délimiter les sections distancées de deux mètres;

-Chaque section devra avoir ses propres entrées et sorties indépendantes et avoir un surveillant.

Mme Roy a rappelé que la levée du couvre-feu prévue le 28 mai permettra une plus grande latitude aux diffuseurs de spectacle.

«Ils pourront revenir à un horaire normal pour les spectacles, ce qui leur donnera plus de prévisibilité», a-t-elle précisé.

De plus, la consommation de nourriture et de breuvage sera permise à l’intérieur seulement, en zone jaune et orange.

Il pourra y avoir des spectacles extérieurs dans les ciné-parcs, tout comme des films, comme ce fut le cas l’été dernier. Quant aux parcours déambulatoires, ils sont autorisés dès maintenant, conditionnellement à la vente de billets avec une date et une heure d’arrivée et de départ.

«Les bonnes nouvelles, elles vont venir au fur et à mesure que les Québécoises et les Québécois se feront vacciner. Je suis très contente que ce soit notre tour aujourd’hui, puisque la culture et le tourisme sont deux secteurs qui ont été énormément touchés et qui ont souffert», a souligné Mme Roy.

«Enfin on va retrouver nos artistes qui nous donnent notre joie de vivre durant l’été!» -Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Festivals

De son côté, la ministre du Tourisme Caroline Proulx a partagé «avec beaucoup de plaisir et de bonheur» le fonctionnement qui entourera les festivals, notamment.

Ceux-ci devront s’en tenir aux mêmes consignes que les concerts, mais avec une capacité maximale de 2 500 personnes par site, avec places assises et assignées à l’avance.

Quant aux événements où les gens restent debout, la capacité d’accueil sera la même, et la division en section de 250 personnes avec un surveillant devra être appliquée.

Distanciation physique et masques demeurent également dans les festivals. Les concessions alimentaires pourront ouvrir, mais du personnel ambulant devra se charger d’apporter la nourriture aux festivaliers.

Pour les événements avec des sites distinctifs, ils devront être séparés par une distance de 500 mètres et disposer de voies d’accès différentes. Ainsi, deux scènes distancées pourront accueillir chacune 2 500 personnes. L’accès sera autorisé seulement sur réservation de billets afin de permettre la tenue d’un registre et de gérer les affluences.

«Renouer avec nos festivals et événements partout au Québec nous fera le plus grand bien. C’est dans notre ADN. C’est un retour progressif, bienvenu, graduel, séquencé et prudent», a-t-elle conclu en ajoutant que 230 événements seront soutenus par le gouvernement.