Les Mohawks de Kahnawake appelés à se prononcer sur la vente de cannabis

Crédit photo : Photo : Wesley Gibbs- Unsplash

Les résidents de Kahnawake, âgés de 18 ans et plus inscrits sur la liste électorale, sont conviés aux urnes entre le 22 et le 26 octobre pour se prononcer sur la vente de cannabis sur leur territoire. La consultation se tient au Golden Age Club.

Le Conseil de bande de Kahnawake organise ce « sondage » pour connaître le pouls de la population sur cet enjeu, peut-on lire dans un communiqué. Les citoyens auront 38 heures pour s’exprimer.

«Nous espérons que cela nous amènera une indication claire sur l’opinion de la communauté sur le sujet», a indiqué Rhonda Kirby, responsable au Conseil de bande du développement de la politique encadrant le cannabis à Kahnawake.

En 2016, un sondage avait également été mené, mais les résultats n’étaient pas clairs, a rappelé l’attaché politique au Conseil mohawk de Kahnawake Joe Delaronde.

Le 25 septembre, lors d’une consultation publique, des citoyens avaient demandé un référendum relativement à la vente de cannabis à Kahnawake.

Selon le Conseil de bande, le sondage «permettra de déterminer si des permis de vente de cannabis devraient être délivrés sur le territoire».