Les moyens de pression s’accentueront dans les CPE

Les travailleurs des centres de la petite enfance représentés par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS – CSN) accentueront les moyens de pression dans le cadre des actuelles négociations avec le gouvernement, à qui ils réclament de meilleures conditions de travail afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre.

Les parents seront informés au cours des semaines à venir des moyens de pression qui se mettront en place. La CSN leur lance un appel à appuyer les démarches des travailleurs, qui visent à améliorer le réseau des CPE.

Selon la formation syndicale, les plus récentes demandes patronales vont à l’encontre de la lutte pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

«Les demandes formulées visent à presser le citron davantage et ainsi détériorer les conditions de travail de ceux qui éduquent nos tout-petits», déplore Nadia Vallée, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie – CSN.

Ce syndicat régional représente plus de 1700 travailleurs et regroupe environ 50 CPE et garderies.

La représentante du secteur des CPE à la FSSS – CSN Stéphanie Vachon estime que la promesse du gouvernement de créer de nouvelles places ne peut se concrétiser sans une amélioration des conditions de travail, présentée comme la solution pour retenir et maintenir les ressources.

La Fédération réclame entre autres une augmentation salariale équitable comparativement à une formation de même niveau dans le réseau de l’éducation, ainsi que plus de moyens pour offrir de meilleurs services aux enfants.

Le ratio éducatrices/enfants doit également être respecté en tout temps.

«Avec le transfert prochain de 6 G$ du gouvernement fédéral, le gouvernement Legault a plus que jamais les moyens de mieux répondre aux besoins des familles québécoises», a soutenu Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie.