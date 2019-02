Les Nissan Maxima 2019 et Pathfinder édition Rock Creek 2019 présentés au Salon de Toronto

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur japonais Nissan a dévoilé une version mise à jour de la Maxima ainsi qu’une nouvelle variante du Pathfinder au Salon de l’auto de Toronto.

La Nissan Maxima 2019 a reçu des révisions esthétiques à l’avant comme à l’arrière, des phares et des feux arrière à DEL ainsi que de nouvelles jantes en alliage. La suite de dispositifs bouclier de sécurité 360 degrés de Nissan, qui comprend un freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, une surveillance des angles morts, une alerte de trafic transversal arrière, un avertissement de sortie de voie et des feux de route automatiques est maintenant proposée dans la Maxima.

Une fois de plus, la Maxima est équipée d’un V6 de 3,5 litres développant 300 chevaux ainsi que d’une boîte automatique à variation continue. La berline est actuellement disponible en déclinaisons SV, SR et Platine, avec un prix débutant à 40 790 $ avant les frais de transport et de préparation.

Le Nissan Pathfinder édition Rock Creek 2019 arbore une apparence plus robuste avec des jantes en alliage foncé de 18 pouces, des contours d’ailes en plastique noir ainsi qu’un traitement noir pour la calandre, les longerons de toit, les poignées de porte, les coques de rétroviseurs et les garnitures de parechocs. Comme c’est le cas avec chaque Pathfinder, on retrouve un V6 de 3,5 litres de série, produisant 284 chevaux et procurant une capacité de remorquage maximal de 2 722 kg (6 000 lb). L’ensemble édition Rock Creek peut être ajouté à soit la version SV Tech 4×4, soit la SL Premium 4×4, avec un prix à partir de 41 598 $.

Également au kiosque de Nissan, on peut admirer la LEAF NISMO RC de deuxième génération, une voiture de course 100% électrique utilisant deux moteurs pour produire un total de 322 chevaux et un couple de 472 livres-pied. Ce bolide sera la voiture de tête officielle pour la prochaine saisons de la Coupe Micra, alors on la verra rouler en piste au cours de l’été.

Enfin, la Nissan Altima-te AWD à chenilles, ayant fait ses débuts au Salon de l’auto de Montréal en janvier, est également à l’affiche à Toronto.