Les nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon continuent d’augmenter

L’augmentation du nombre de nouvelles personnes déclarées positives à la COVID-19 se poursuit dans la MRC de Roussillon, avec 234, du 30 novembre au 6 décembre, selon le plus récent bilan par MRC de la Direction de santé publique de la Montérégie.

On recense 1 233 nouveaux cas de COVID-19 pour la même période en Montérégie, soit une trentaine de plus que le nombre enregistré du 26 novembre au 2 décembre. Une hausse similaire est rapportée dans la MRC qui regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore.