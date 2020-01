Les oies prolongent leur séjour en Montérégie

Les résidents de Sainte-Martine auront sans doute remarqué les centaines d’oiseaux de l’espèce la Grande Oie des neiges qui tapissaient le ciel en décembre. Ces oiseaux étaient encore présents près de la rivière Châteauguay à l’aube du Nouvel An.

Selon Jean-Sébastien Guénette, biologiste et directeur général du Regroupement QuébecOiseaux, trois ornithologues ont répertorié des données sur la plateforme eBird indiquant que 250 à 500 oiseaux de cette espèce ont été observés dans les semaines d’octobre à la municipalité. En décembre, elles devaient être toutes parties, mais ce n’était pas le cas.

«Au printemps, elles arrivent vers le Richelieu et les environs. On peut aussi les voir au pont à Saint-Louis-de-Gonzague et au canal de Beauharnois», dit M. Guénette.

Dans la province, la population est estimée entre 750 000 et un million. Cette espèce hiverne en Arctique. Une grande colonie de La Grande Oie des Neiges niche à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Le dernier dénombrement datant du 25 octobre 2019 recensé sur le site du gouvernement du Canada indique 28 500.