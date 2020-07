Au cours des dernières semaines, les ours noirs ont quitté leur tanière pour arpenter les forêts. Ils peuvent donc s’approcher des sentiers pédestres ou des secteurs résidentiels en quête de nourriture. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) tient donc à rappeler quelques mesures préventives.

En effet, il ne faut jamais nourrir un ours, intentionnellement ou non. À ce sujet, les mangeoires pour oiseaux ou la nourriture pour animaux domestiques sont susceptibles d’attirer les ours. L’entreposage de la nourriture et des ordures dans des endroits hors de sa portée est indiqué comme le nettoyage du matériel ou de l’équipement extérieur (bacs à ordures, grilles de cuisson, etc.).

Même si ces mesures préventives sont appliquées, une rencontre avec un ours noir demeure possible souligne le MFFP.

Voici quelques faits importants à connaître.

Ne vous approchez jamais d’un ours et encore moins de ses petits.

Si vous voyez un ours, il ne faut pas crier ni faire de mouvement brusque. Il est recommandé de parler doucement et de se retirer tranquillement jusqu’à ce que l’animal soit parti ou encore de prendre un autre chemin.

Même si l’ours se dresse parfois sur ses pattes arrière, il ne cherche qu’à mieux identifier une odeur ou une source de bruit.

Si l’ours avance toujours, il faut lui faire face et se montrer imposant. Il faut agiter les bras au-dessus de la tête, parler fort, tenter de l’impressionner avec un bâton ou taper sur les arbres et au sol. Cela devrait suffire à le faire fuir.

Il n’est pas recommandé de faire le mort ou de grimper à un arbre, puisque l’ours est un grimpeur aguerri. Il faut rester plutôt attentif à la situation et être prêt à lui faire face en cas d’attaque.

Si l’ours attaque, il faut utiliser les éléments à portée de main pour se défendre.

Bien que sa rencontre soit impressionnante, il faut se rappeler que l’ours attaque très rarement l’homme. Cependant, si un ours noir semble menaçant ou que sa présence persiste dans un secteur, on peut communiquer avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191.

On estime la population d’ours noirs au Québec à 70 000.

Un texte de Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local, L’Hebdo Journal