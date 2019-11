Les pères Noël invités à courir à Saint-Constant

Non, les citoyens n’auront pas la berlue le dimanche 8 décembre: une armée de pères Noël débarquera dans les rues de Saint-Constant à l’occasion d’une course thématique au profit d’une bonne cause.

L’événement à la fois ludique et caritatif est organisé en collaboration avec la Ville et la Fondation François Martel, qui offre aux jeunes autistes des équipements appropriés et adaptés à la pratique de différents sports.

La course s’adresse à toute personne, peu importe son âge, étant apte à courir un 5 km en moins d’une heure. Chaque participant est invité à se costumer en père Noël pour l’occasion. La course sera suivie de la parade du père Noël dont le départ sera donné à 14h30 à l’école Piché-Dufrost.

Lui-même passionné de course à pied, François Martel a été inspiré par un événement du même genre qui se tient annuellement à Boucherville.

«C’est une activité pour toutes les personnes qui aiment courir et qui veulent avoir du plaisir, et ce, dans une ambiance agréable», souligne-t-il.

L’argent amassé via le coût des inscriptions servira à l’achat de souliers de course pour de jeunes autistes.

«Une bonne paire coûte entre 150 et 200$, précise-t-il. C’est donc aussi une aide pour les parents, car ça permet de soulager leur portefeuille.»

La Fondation François Martel tiendra également sa traditionnelle vente de sapins pendant le Marché de Noël victorien de Saint-Constant afin d’amasser des fonds pour d’autres projets. Le Botanix à La Prairie sert également de point de vente.

À propos de la course

Les participants sont invités dès midi afin de récupérer leur dossard et une tuque.

Quand: Dimanche 8 décembre à 13h.

Départ: École Piché-Dufrost (26, rue Sainte-Catherine)

Coût: 25$

Comment s’inscrire?

Les personnes intéressées à participer à la course sont invitées à se rendre sur le site https://lepointdevente.com/billets/vds191208001 d’ici le 4 décembre.