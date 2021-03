Les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Après les aînés de 75 ans et plus, plus tôt cette semaine, les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La façon la plus simple est de prendre rendez-vous sur le web à l’adresse Québec.ca/vaccinCOVID. Les gens qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

Rappelons qu’il est inutile de se présenter dans un centre de vaccination sans rendez-vous.

Ce sont maintenant 74 786 doses qui ont été administrées en Montérégie, en date du 10 mars.

«La vaccination est l’outil ultime qui nous permettra de retrouver comme on le souhaite tous une vie normale, insiste Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Elle rappelle qu’une fois le vaccin reçu, il est essentiel de continuer à respecter les mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation sociale et l’hygiène des mains.

Rens.: https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19.

(Source: CISSS de la Montérégie-Centre)