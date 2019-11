Les pneus d’hiver obligatoires à compter du 1er décembre, rappelle la police de Roussillon

La période hivernale arrivant à grands pas, la Régie intermunicipale de police Roussillon rappelle aux automobilistes que la date d’entrée en vigueur des pneus d’hiver a été devancée au 1er décembre par le ministère des Transports du Québec.

L’article 440.1 du Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver du 1er décembre – et non du 15 décembre comme auparavant – au 15 mars. Le propriétaire d’un véhicule qui ne respecte pas la réglementation est passible d’une amende de 200$, plus frais applicables.

Notons que seuls les pneus qui sont identifiés avec le pictogramme représentant une montagne et un flocon de neige, ainsi que les pneus munis de crampons, sont reconnus comme étant conformes.

Les pneus doivent par ailleurs être en bon état. Pour vérifier l’état, il suffit de regarder les indicateurs d’usure situés dans les rainures des pneus. Lorsque ceux-ci sont au même niveau que la bande de roulement, les pneus doivent être remplacés, car ils ne sont plus sécuritaires et conformes.