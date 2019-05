Les policiers veulent collaborer avec les hôteliers contre l’exploitation sexuelle

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lance aujourd’hui l’opération RADAR, en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ainsi que la Police de Laval (SPL), destinée à sensibiliser les hôteliers afin de contrer le proxénétisme et venir en aide aux victimes d’exploitation sexuelle.

Le programme qui s’inspire de ce qui se fait déjà aux États-Unis, vise à former et sensibiliser les employés d’établissements hôteliers, qui sont souvent susceptibles d’être les premiers à être en contacts avec les clients potentiels et les victimes d’exploitation sexuelle.

Rappelons que les festivités entourant la tenue du Grand Prix de Montréal, qui a lieu cette année du 7 au 9 juin, marque souvent une recrudescence de ce type d’activités. Une plus grande visibilité policière est d’ailleurs prévue durant cette période.

Les personnes qui sont témoins d’exploitation sexuelle peuvent composer le 911, ou encore transmettre toutes informations de façon confidentielle à Info-Crime au 514 393-1133 ou au 450 646-8500.