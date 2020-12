Les quatre chefs de parti s’adressent ensemble aux Québécois avant les Fêtes

Le premier ministre du Québec François Legault était entouré des chefs des trois groupes de l’opposition Dominique Anglade (Parti libéral), Manon Massé (Québec solidaire) et Paul Saint-Pierre Plamondon (Parti québécois) lors de son point de presse, le 22 décembre en début d’après-midi. Une façon de démontrer qu’ils sont unis contre la COVID-19.

M. Legault a d’abord remercié ses collègues de faire une «trêve du temps des Fêtes. C’est important qu’on soit ensemble, unis, pour carrément sauver notre réseau de la santé», a-t-il mentionné.

Le Québec rapportait ce matin 2183 nouveaux cas, un record depuis le début de la pandémie. Au total, 1055 personnes sont présentement hospitalisées.

«La seule consolation, c’est quand on regarde nos voisins au sud, qui ont eu 200 000 cas hier. C’est comme si on en avait 5 000», a comparé le premier ministre.

Les magasins non essentiels fermeront leurs portes ce vendredi jusqu’au 11 janvier.

«Il y a un bout qu’on ne peut pas contrôler; c’est qui se passe dans les maisons. Ce n’est pas le temps de trouver un truc pour ne pas se faire pogner, c’est le temps d’être responsables», a lancé M. Legault.

«Les quatre chefs sont unis pour vous demander de respecter les consignes, de se serrer les coudes, surtout dans les maisons. La seule chose qui est permise, c’est d’inviter une personne seule», a-t-il rappelé.

Concernant l’important nombre de Québécois qui sont partis en voyage au cours des derniers jours, M. Legault a assuré que des mesures très sévères seront mises en place avec le gouvernement fédéral pour que les voyageurs respectent leur quarantaine à leur retour.

Les chefs se prononcent

Les trois chefs se sont ensuite adressés aux Québécois tour à tour.

«La recrudescence des cas est quand même alarmante. Notre réseau de santé est sous pression depuis plusieurs mois déjà. Dans certains cas, on est au bord du point de rupture. La fatigue des gens aussi est palpable», a laissé entendre la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade.

«J’entends les messages de certains concitoyens qui nous disent qu’ils sont tannés. Certains sont en colère, frustrés, fatigués, a-t-elle poursuivi. Mais il ne faut pas laisser ces sentiments prendre le dessus parce que quand ils prennent le dessus, c’est le virus qui gagne.»

Elle a ajouté avoir une pensée spéciale pour les grands-parents qui ne verront pas leurs petits-enfants, pour les gens inquiets de leur avenir et les personnes au front, entre autres.

«C’est en pensant à eux aujourd’hui qu’on est tous réunis ici aujourd’hui», a-t-elle souligné.

«Si on est ici aujourd’hui, ce n’est pas qu’on pense pareil sur tout, ce n’est pas que je ne me chicane jamais avec le premier ministre, ce n’est pas que je vais arrêter à partir d’aujourd’hui. Pour moi, pour ma formation politique, c’était vraiment important d’être là aujourd’hui parce qu’il y a des gens qui, chaque jour, se lèvent le matin, la nuit, pour aller soutenir notre système de santé», a pour sa part mentionné la cheffe du 2e groupe d’opposition, Manon Massé.

Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a ensuite pris la parole.

«Noël, ca fait partie de nos racines, de nos traditions. C’est une fête porteuse d’idées et de valeurs. L’argent qu’on a pu gagner ou perdre pendant l’année, ca n’a pas vraiment d’importance par rapport aux personnes qui ont une valeur en soi, une dignité, a-t-il dit. Dans le temps de Noël, on pense aux autres, on s’occupe des autres. Ces valeurs, cette année, on en a particulièrement de besoin.»

«Au lieu de choisir le découragement, choisissons l’espoir», a-t-il ajouté.