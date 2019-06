Les Rapides de Roussillon remportent l’argent

Les Rapides du Club de soccer Roussillon (CSR) 9M ont été sacrés vice-champions du tournoi provincial organisé par le CSR à Sainte-Catherine, du 14 au 16 juin.

L’équipe s’est inclinée 4-2 en finale contre le Panellinios Montréal FC. L’organisation félicite la formation pour ce résultat. Sur la photo, rangée du haut: Ian Perreault, entraîneur adjoint, et Noël Bourdeau, entraîneur-chef. Rangée du milieu: les joueurs James Boudreau, Alexandre Léger, Félix Perreault, Nathan Lepage, Nicolaz Vargas et Alexandre Morin. Rangée du bas: Zack-Alexandre Lévesque, Eliot Bourdeau, Victor Bourdeau, Maxime Vigneault Simard, Tommy Soulière et Ludovic Durao