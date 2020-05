Les rassemblements extérieurs restreints autorisés dès vendredi

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a annoncé l’assouplissement des règles pour les rassemblements en point de presse, le 20 mai. La Santé publique a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement les salons de coiffure et de soins esthétiques, ainsi que des soins privés comme les dentistes.

Au niveau des rassemblements, ceux-ci seront autorisés à l’extérieur seulement. Les groupes ne devront pas excéder 10 personnes et devront provenir de maximum trois adresses.

L’objectif du gouvernement était de trouver un équilibre entre la bataille contre la COVID-19 et un retour à la vie normale, notamment pour le bien-être mental de la population.

Mme Guilbault a toutefois insisté sur le respect des mesures de distanciation sociale.

Soins corporels et privés

La reprise graduelle des soins corporels et esthétiques, dont les salons de coiffure, se fera à partir du 1er juin à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La date pour les villes de la CMM est à déterminer. Les soins privés comme les cliniques de dentistes pourront quant à eux reprendre du service à cette date partout au Québec.

«On entendait beaucoup parler de l’impatience, ou du moins de la hâte des gens de voir les salons de coiffure rouvrir», a-t-elle dit.

Un second point de presse avec la ministre de la Santé Danielle McCann et le ministre du Travail Jean Boulet aura lieu cet après-midi pour tous les détails.

Couvre-visage

Mme Guilbault a également rappelé l’importance du port d’un couvre-visage, notamment dans les transports en commun et dans les commerces.

«C’est une nouvelle habitude qu’il faut développer», a-t-elle dit.

Elle a expliqué la variation du nombre d’hospitalisations en baisse.

«On a le nombre de personnes qui ont été infectées et traitées dans des milieux non hospitaliers. On les a retirés de la liste», a-t-elle précisé.

Un total de 200 personnes étaient dans cette situation.

Bonnes nouvelles

La vice-première ministre a reconnu que la province observe une «tendance encourageante avec laquelle il faut être prudent, puisqu’elle dépend des petits gestes posés au quotidien par la population».

Elle a rappelé que «ce n’est pas le moment de relâcher», notamment en continuant de respecter les consignes de distanciation sociale, d’hygiène et le port du couvre-visage.

«Ceci dit, on est très conscients qu’après deux mois, c’est de plus en plus difficile de se montrer aussi disciplinés et aussi respectueux des règles» a-t-elle admis.

Elle considère avoir annoncé de bonnes nouvelles, mais ne cache pas que la Santé publique pourrait faire marche arrière à tout moment si la situation le nécessite.

Vacances d’infirmières

Mme Guilbault a abordé les rumeurs voulant que les infirmières n’aient pas de vacances.

«Nos infirmières vont pouvoir bénéficier cet été d’un repos qui est amplement mérité», a-t-elle affirmé.

Les périodes de vacances autorisées seront de deux semaines et les établissements devront s’assurer de pouvoir maintenir l’offre de services «pour des raisons évidentes».

«On doit avoir tout le monde frais et dispo cet automne pour prendre soin de nos personnes vulnérables», a-t-elle conclu.

Bilan

71 décès de plus pour un total de 3 718

44 775 cas confirmés (+578)

12 822 personnes guéries

183 personnes aux soins intensifs (+3)

1 516 personnes hospitalisées (-20)