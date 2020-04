Les réunions à Pâques interdites, rappellent les députés

À quelques jours de Pâques, les députés Danielle McCann, de Sanguinet, et Christian Dubé, de La Prairie, insistent pour rappeler que les rassemblements physiques intérieur et extérieur ne sont pas permis.

À l’heure actuelle, la grande priorité doit être la santé des Québécois et notamment celle des personnes âgées, soulignent-ils. En date du 8 avril, le Québec compte 10 031 cas de personnes infectées par la COVID-19, dont 1034 cas en Montérégie, et 150 dans la MRC de Roussillon.

«Il ne faut surtout pas baisser la garde, même si c’est la fête de Pâques dans quelques jours, indique Mme McCann. Je suis consciente que tous et chacun auraient aimé célébrer Pâques en famille. Mais les prochains jours sont trop importants pour abandonner tous les sacrifices que nous avons faits depuis quelques semaines. Il faut tenir bon pour s’assurer de reprendre une vie normale le plus tôt possible.»

«On aurait tous envie de souper avec nos proches, mais il ne faut pas, ajoute M. Dubé. Protégeons nos aînés et nos concitoyens, respectons les consignes et on aura l’occasion de se reprendre bientôt!»

Pendant cette crise, les deux députés rappellent que leurs équipes sont au travail pour aider les gens de leurs circonscriptions.

(Source: Bureau de Christian Dubé)