Les Rockets du Roussillon s’éclatent et l’emportent à Pointe-Claire

Les Rockets du Roussillon atome C ont remporté le Tournoi de ringuette de Pointe-Claire, le 1er décembre.

La formation composée de filles de 10 et 11 ans et dirigée par Suzy Masson, Sylvain Duval, Mathieu Chenel et Marc-André Mondion a vaincu tous ses adversaires en ronde préliminaire, puis s’est emparée du titre de championnes en l’emportant en finale par la marque de 6 à 5 contre l’équipe ontarienne de Gloucester.

Sur la photo devant: Aurélie Chenel, Daphnée Mondion, Alexia Groulx, Alexia Déry, Léane Daigle et Maxime Bonneau. Derrière: Frédérique Duval, Meriam Ayouni, Charlotte Monfette, Jade Beaulieu, Kelly-Ann Bisson et Jade Marier.