Les salaires des «anges gardiens» en santé augmentés

Les efforts de ceux que le gouvernement du Québec appelle «les anges gardiens» qui travaillent dans le milieu de la santé seront reconnus avec des primes salariales allant de 4% à 8% pendant 16 semaines. Un montant de 287 M$ sera investi pour mettre en place ces nouvelles mesures.

Christian Dubé, président du Conseil du trésor et député de La Prairie, ainsi que Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet, en ont fait l’annonce le 2 avril, à la suite du point de presse quotidien du premier ministre du Québec François Legault.

La prime de 8% sera versée à ceux qui travaillent directement auprès des patients atteints de la COVID-19, soit environ 69 000 personnes aux urgences, aux soins intensifs, dans les cliniques de dépistage et dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les travailleurs en soins infirmiers et cardiorespiratoires, les préposés aux bénéficiaires et les travailleurs sociaux bénéficieront ainsi de cette prime. Les préposés aux bénéficiaires œuvrant dans les milieux d’hébergement privés verront leur salaire augmenter de 4$ de l’heure, de façon rétroactive au 13 mars.

Une prime de reconnaissance de 4% sera quant à elle offerte aux quelque autres 200 000 travailleurs du réseau de la santé comme les techniciens en laboratoire et spécialisés, les préposés à l’entretien ménager et le personnel qui répond aux appels de la ligne 811.

«L’annonce d’aujourd’hui ne fait que souligner le rôle crucial des intervenants de la santé et des services sociaux dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Je veux aussi réaffirmer à toutes ces personnes qui sont au front qu’au-delà des mesures monétaires mises en place, tous les efforts sont déployés pour assurer leur santé et leur sécurité. Aucun compromis ne sera fait à cet égard», affirme M. Dubé.

Mme McCann ajoute que «dans la prise en charge des personnes aînées ou vulnérables, les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle crucial. Leur apport est très précieux, car leur travail, c’est véritablement de prendre soin des gens. Avec cette mesure, nous nous assurons de leur offrir un salaire adéquat qui reconnaît leurs compétences et leurs efforts pendant cette période exceptionnelle».

Des mesures saluées

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) se dit satisfait de l’augmentation de 4$ de l’heure pour des milliers de préposés aux 145 000 résidents aînés dans la province.

«Cette compensation constitue une marque de reconnaissance des plus méritées pour ces femmes et ces hommes qui redoublent d’efforts en ce moment pour offrir la meilleure qualité de vie qui soit aux résidents, qui doivent composer avec le confinement », soutient Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.