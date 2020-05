Les Snowbirds survoleront la région cet après-midi

Neuf avions du fameux escadron les Snowbirds devraient traverser le ciel de la région jeudi après-midi.

Ils devraient passer au-dessus du Roussillon vers 16 h 15, selon le plan de vol diffusé. Les Snowbirds décolleront de Montréal pour se rendre dans la région d’Ottawa. Leur trajectoire suivra le fleuve Saint-Laurent en direction de Cornwall avant de remonter vers le Nord-Est.

Il est possible également qu’ils soient vus avant, puisqu’ils atterriront à Montréal vers 13h45, après avoir décollé de Québec vers 12h45 pour survoler Drummondville et Granby.

Les heures peuvent changer selon la météo et les retards dans les différents trajets. La route qui passe par ici sera leur troisième vol du jour, journée qui s’amorce à Saguenay à 9 h 30.

Cette envolée pancanadienne s’intitule Opération INSPIRATION et se veut une salutation aux Canadiens engagés dans la lutte à la COVID-19. Elle a été entreprise en fin de semaine en Nouvelle-Écosse. On pourra observer les neuf avions à réaction et leur fameuse traînée de fumée blanche.

«On nous a demandé de faire ce qu’on fait le mieux… inspirer les Canadiens, a indiqué le Lieutenant-colonel Mike French, commandant des Snowbirds des Forces armées canadiennes. Avec l’opération INSPIRATION, nous voulons saluer les travailleurs de première ligne en santé, les premiers intervenants et les travailleurs essentiels, mais aussi tous les Canadiens qui participent aux efforts pour freiner la propagation de la COVID-19. Nous voulons que les Canadiens sachent que nous sommes à leurs côtés pour traverser cette épreuve.»