Les superchargeurs de nouveau gratuits chez Telsa, mais…

Article par Guillaume Rivard

Dans une tentative pour stimuler les ventes des Tesla Model S et Model X, le fabricant californien de véhicules électriques a annoncé sur Twitter que toutes les commandes pour ces deux modèles à partir de maintenant allaient comprendre la recharge gratuite illimitée aux bornes « Supercharger » de la compagnie.

Il en existe un peu plus de 1 600 à l’échelle mondiale.

Le « superchargement » était aussi gratuit à l’origine, puis il a été limité à 400 kWh de crédits d’électricité par année avant d’être éliminé complètement en novembre 2018. Le grand patron de Tesla, Elon Musk, avait alors qualifié le programme d’insoutenable.

Malgré une légère hausse au Canada jusqu’ici en 2019, les ventes des Model S et Model X sont en forte baisse aux États-Unis. Tesla espère donc que le retour de cet incitatif convaincra davantage d’acheteurs potentiels.

Comme vous l’avez peut-être compris, il y a cependant une exception : les clients actuels qui ont commandé une Model S ou un Model X lorsque la recharge gratuite illimitée n’était pas incluse dans le prix d’achat devront continuer à payer aux bornes Supercharger. Même chose pour les propriétaires de Model 3. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont déjà commencé à enflammer les réseaux sociaux pour se plaindre de la situation.

En outre, Tesla a l’habitude de changer d’idée plus souvent qu’autrement, alors qui sait pendant combien de temps l’offre va durer cette fois?

Le mois dernier, Tesla a abandonné la version Autonomie standard des Model S et Model X pour ne conserver que les versions Longue autonomie et Performance, plus dispendieuses. Une bonne stratégie?

Comme toujours, ce sont les consommateurs qui vont décider.