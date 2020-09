Les suspects d’un vol d’appareils électroniques à Candiac recherchés par la police

Des suspects d’une introduction par effraction survenue dans une résidence de Candiac, le 12 mars, sont présentement recherchés par la Régie intermunicipale de police Roussillon.

«Un suspect a fracassé la porte patio et s’est emparé de deux iPads et d’une sacoche Gucci», entre 10h30 et 14h, indique la police par voie de communiqué, le 21 septembre.

Le suspect est un homme blanc âgé entre 20 et 25 ans. Il portait à ce moment un chandail de type kangourou gris pâle avec écussons de cuir sur les épaules, une casquette noire, un pantalon jogging foncé et des souliers noirs.

La même journée, ce dernier s’est présenté dans un commerce électronique de Montréal en compagnie de deux complices afin de faire déverrouiller les appareils électroniques.

«Ils ont laissé les tablettes au commerce et étaient supposés revenir les chercher», affirme la Régie.

Une caméra a capté deux près du lieu de l’introduction par effraction à Candiac. Il s’agit d’un Toyota Matrix 2007 à 2010 de couleur blanche avec le capot noir et d’un Mazda CX-5 de couleur rouge année 2013 à 2016.

Quiconque ayant de l’information au sujet de cet événement peut communiquer avec le sergent-détective Mario Mongrain au 450 638-0911, poste 436. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.