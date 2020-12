Les taxes augmentent à Candiac : budget détaillé

Les Candiacois verront leur compte de taxes augmenter de 0,85% en 2021. Cette hausse est moindre que celle de l’année dernière, qui se chiffrait à 2,04%.

Un propriétaire dont la résidence ou l’immeuble résidentiel est évalué à 413 200$, valeur moyenne des maisons sur le territoire de Candiac, paiera 27$ de plus en taxes qu’en 2020. Le taux de taxe foncière du 100$ d’évaluation est passé de 0,6610$ à 0,6676$. Les tarifications d’un total de 480$ restent toutefois les mêmes, soit 170$ pour l’eau des résidences unifamiliales, multifamiliales, les condos et les bâtiments commerciaux et industriels, 50$ pour les piscines résidentielles, puis 260$ pour les matières résiduelles.

C’est ce que dévoile la Ville après l’adoption de son budget de 50,7 M$ par les élus en séance du conseil municipal, tenue à huis clos le 7 décembre.

Ce budget est en hausse de 3,3% comparativement à celui de l’année 2020. Les dépenses prévues concernent la sécurité publique (17%) et l’administration générale (17%), l’hygiène du milieu (15%) et le transport (15%), les loisirs et la culture (14%), ainsi que le service de la dette (16% incluant le remboursement et les frais de financement).

Candiac fait valoir que le 0,85% supplémentaire à débourser sur le compte de taxes est «un mince effort collectif demandé en 2021» et que la hausse représente «moins que la moitié du coût de l’inflation».

«Ce budget équilibré nous permettra d’atteindre les plus hauts standards de planification et de perpétuer l’offre de services de qualité ainsi qu’une prospérité durable pour tous», affirme le maire Normand Dyotte.

La Municipalité soutient également que ses priorités «demeurent de poursuivre les actions prévues dans le Plan stratégique de développement 2018-2033, d’offrir une gamme de services de qualité supérieure aux citoyens ainsi que d’assurer des infrastructures modernes et adaptées, et ce, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. En lien, les dépenses supportant la réalisation de ces priorités égaliseront cette même somme».

Programme triennal d’immobilisations

Le plan triennal d’immobilisations (PTI) s’élève quant à lui à 48,5 M$, dont 13,6 M$ en 2021. Les plus grosses dépenses seront consacrées aux bâtiments et édifices municipaux (3 M$), au «projet de développement» (1,3 M$), aux équipements et véhicules (879 000$), équipements de bureau et aménagements (713 000$), ainsi qu’aux parcs et espaces verts (826 200$). Le centre sportif, le développement durable, l’usine de filtration et le réseau intermunicipal d’aqueduc sont également inscrits au PTI.

Bilan 2020

Parmi ses faits saillants, Candiac liste:

-Le quartier TOD;

–Square Candiac;

–Le Sentier de la découverte;

–La patinoire couverte extérieure;

–La pente à glisser;

–La revitalisation du skatepark;

–Le réaménagement du parc Jasper;

-La gestion des frênes;

–L’installation de tables de ping-pong en béton;

-L’adaptation des activités de loisirs en temps de pandémie;

–Le lancement de la plateforme Agora.