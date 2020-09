Les travaux dans le stationnement incitatif à La Prairie sont terminés

Exo a complété la réfection du système de drainage de l’ancienne partie du stationnement incitatif à La Prairie. Il s’agissait de la dernière étape d’une série de travaux effectués sur ce site depuis 2018.

Le plus récent chantier a permis «de corriger définitivement le problème d’accumulation d’eau par fortes pluies», assure le gestionnaire du transport en commun métropolitain. Les usagers décriaient cette situation depuis des années.

Exo fait savoir qu’elle a appliqué de «nouvelles avancées environnementales» pour mettre fin au problème d’inondation.

«Nous avons utilisé la méthode de la pulvérisation qui consiste à broyer le pavage existant sur place et de le mélanger à la fondation granulaire du stationnement, puis de recompacter le tout pour en faire une nouvelle fondation. Cela permet de renforcer la structure du stationnement, tout en économisant de nombreux voyages de camions pour disposer et rapporter des matériaux neufs au chantier», détaille le gestionnaire.

Ainsi, celui-ci dit avoir réutilisé 3 400 tonnes de matières bitumineuses et évité quelque 170 voyages de camions lors des travaux.

«De plus, afin de procéder à la gestion de l’eau de ruissellement en provenance du stationnement, exo a construit une noue engazonnée, ajoute-t-il. Située au nord du stationnement, la noue permet de capter les plus gros sédiments entraînés par le ruissellement des eaux et d’éviter que ceux-ci ne viennent se déverser dans l’environnement.»

Six places de stationnement pour voitures et deux pour motos ont également été ajoutées, portant le nombre total d’espaces disponibles à 640, précise exo. Celui-ci rappelle qu’en 2018, 80 nouvelles places avaient été aménagées, puis qu’en 2019, la nouvelle partie du stationnement avait été agrandie.

«Les citoyens de La Prairie, et l’ensemble des utilisateurs du stationnement incitatif, bénéficient désormais d’un terminus totalement rénové, et d’espaces de stationnement de qualité dotés des dernières innovations en termes de développement durable», s’est réjoui le maire Donat Serres.