L’esprit des Fêtes se manifeste plus tôt cette année

Les décorations de Noël ont fait leur apparition tôt cette année. Plusieurs ont décoré leur sapin au lendemain de l’Halloween et les maisons ont été nombreuses à être illuminées en novembre. Cet esprit festif hâtif se fait ressentir chez les commerçants.

Le 27 novembre, par exemple, ceux qui souhaitaient se procurer un père Noël, un bonhomme de neige ou un ours polaire gonflable pour décorer l’avant de leur résidence devaient faire vite, car il n’en restait que deux au Canadian Tire de Delson, puis aucun ou un seul dans les environs.

Julie Riendeau, directrice des ventes au Home Dépôt à Saint-Constant, confirme que «comme remarqué chez plusieurs détaillants, les décorations de Noël sont très populaires cette année, et ce, depuis début novembre».

Elle ajoute que les items pour décorer à l’intérieur sont aussi courus que ceux pour l’extérieur. Comme la saison des Fêtes n’est pas terminée, elle n’était pas en mesure de comparer avec l’année dernière ou de faire un portrait de l’inventaire, lorsque questionnée par Le Reflet.

Sapins naturels et achat local

François Martel, qui vend des sapins naturels pour la Fondation portant son nom à Saint-Constant, a constaté l’engouement précipité des Fêtes dès la première journée où il a installé son kiosque à Exporail.

«Normalement, la première journée, c’est relax. On s’installe tranquillement. Là, en moins de 24 heures, on a vendu une vingtaine de sapins!» s’exclame-t-il.

Les clients lui ont exprimé qu’ils tenaient à être rapides cette année, de peur de ne pas avoir leur sapin.

De plus, beaucoup ont témoigné vouloir acheter local et pour une bonne cause. Plusieurs donnent davantage pour la Fondation François Martel, qui amasse des fonds pour les autistes en Montérégie.

«Ça parait que les gens ont besoin de bonheur et de le propager en ce moment. Ils sont tellement généreux», partage M. Martel.