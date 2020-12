Lettre ouverte : ensemble, prenons soin de nos jeunes!

Alors que nos jeunes sont à l’étape de vivre des expériences nouvelles, de faire des rencontres marquantes et de fréquenter des lieux communs de partage et d’échange, ils accusent plutôt le contrecoup de la pandémie. Chez les jeunes de 18-24 ans, les troubles d’anxiété généralisée ou de dépression majeure probable ont augmenté de près de 50% selon une récente publication de la Direction régionale de santé publique de l’Estrie dans le cadre de l’enquête québécoise de l’Université de Sherbrooke «Impacts psychosociaux de la pandémie de covid-19» (Généreux M.et coll., novembre 2020).

Ce groupe d’âge est aussi le plus à risque d’avoir présenté des idées suicidaires sérieuses au cours de la dernière année. Devant ces données inquiétantes, les membres du conseil d’administration de Concertation Horizon ont senti l’urgence de souligner toute l’importance de se préoccuper de la santé mentale de nos jeunes. Particulièrement durant la période des fêtes où ils ne seront ni à l’école ni à fréquenter différents lieux de fêtes, ils ont plus que jamais besoin de nous.

Des ressources présentes et bonifiées mais à bout de souffle

Dans l’ouest de la Montérégie, des efforts sont consentis par tous les partenaires au sein de la communauté pour prendre soin de nos jeunes.

«Il est important de mentionner que plusieurs ressources font déjà de l’excellent travail pour soutenir la santé mentale dans notre territoire. On compte sept points de service de santé mentale pour jeunes et adultes du réseau de la santé et le milieu scolaire ainsi que de nombreux organismes communautaires offrent également des services de premières lignes à la population. Devant la hausse des demandes, nos équipes ont adapté leur offre de services, consolidé leur collaboration avec les partenaires afin de poursuivre à donner une réponse optimale aux besoins en santé mentale et amélioré leurs activités de repérage afin de rejoindre les clientèles les plus vulnérables. Nous devons tous être attentifs à nos jeunes et les référer vers ces ressources en cas de besoin.» Dominique Pilon, directeur des programmes jeunesse et activités de santé publique du CISSS de la Montérégie-Ouest.

Rester mobilisés pour nos jeunes

Ces données troublantes partagées par la directrice de la santé publique de la Montérégie, Dr Julie Loslier auprès des élues et élus municipaux et provinciaux de la Montérégie, n’ont pas laissé indifférente la préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry, Maude Laberge qui a lancé un cri du cœur auprès des membres du conseil d’administration de Concertation Horizon.

«Pendant ce temps des fêtes si singulier, il faut être solidaire et se mobiliser autour de nos jeunes pour veiller à leur bien-être. Profitons de ce moment pour parler avec eux : appelons-les chacun, chacune individuellement et plusieurs fois ! Intéressons-nous à ce qu’ils vivent et écoutons ce qui les préoccupe. Parfois le simple fait de se sentir entendu peut avoir un impact inestimable sur le niveau d’anxiété d’une personne. Et surtout, ne les laissons pas tomber!»

Les membres de Concertation Horizon unissent donc leurs voix pour que toute la communauté de l’ouest de la Montérégie reste mobilisée pour prendre soin de nos jeunes.

«Partageons nos outils de repérage des jeunes en détresse, utilisons la co-intervention afin de décupler notre impact, mettons en place une intervention collective et concertée, car chaque geste compte pour le bien-être des jeunes de nos cinq MRC.» Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et président de Concertation Horizon.

«J’invite l’ensemble de la population à faire des gestes simples et concrets tels que s’impliquer dans les organismes qui viennent en aide aux jeunes et leur famille. Ensemble, prenons soin de nos jeunes!», de conclure Fimba Tankoano, directeur général de Concertation Horizon.

À propos de Concertation Horizon

Présente dans l’ouest de la Montérégie depuis 2016, cette concertation régionale intégrée a comme objectif général d’assurer la mobilisation et la concertation des acteurs clés régionaux et territoriaux en soutien au développement social et à la réussite éducative et sociale pour les cinq MRC de son territoire :

MRC Beauharnois-Salaberry;

MRC Haut-Saint-Laurent;

MRC Jardins-de-Napierville;

MRC Roussillon ;

; MRC Vaudreuil-Soulanges

Elle est composée d’un conseil d’administration où se réunissent les décideurs du réseau municipal, scolaire, communautaire, de la santé et de l’emploi. Elle compte aussi une Table des partenaires formés d’acteurs de développement de ces réseaux, totalisant une quarantaine de partenaires soutenant le développement social et la réussite éducative sur le territoire.

Une quarantaine de signataires, dont le préfet de la MRC de Roussillon et président de Concertation Horizon Christian Ouellette, le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC Roussillon Gilles Marcoux, la coordonnatrice de CSC Roussillon Virginie Bernier et l’organisateur communautaire, Comité Logement Rive-Sud Stéphane Moreau.