Lettre ouverte : La musique, le médicament miracle ?

Cette lettre a été écrite par une élève de secondaire V du baccalauréat international au Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine. Elle a été rédigée dans le cadre d’un projet personnel que chaque élève du programme doit réaliser d’ici sa graduation.

Les hôpitaux bondés, les délais interminables dans les salles d’attente, sans oublier les 1001 angoisses et la fatigue du quotidien. N’ayez crainte, selon moi, les douces mélodies, le rythme et les sons qui s’enchaînent seront dorénavant votre précieux remède.

À la suite de mes nombreuses recherches, mes observations et mes expérimentations, je peux conclure que la musique procure de réels bienfaits sur le bien-être.

Je sais maintenant que la musique aide grandement au développement du cerveau, puisqu’elle intervient dans l’interaction entre les deux hémisphères. La musique évoque donc une réorganisation fonctionnelle du cerveau.

Au travail, vous appréhendez, vous angoissez? À l’école, vous êtes à la veille d’un examen? Chaque jour, vous faites face à des angoisses. Grâce à la musique (le son, le rythme et le mouvement), vous serez en mesure de réduire votre anxiété, d’améliorer votre sommeil et de gérer vos angoisses. Alors, croyez-moi, une seule règle s’impose ici, écoutez une musique qui vous fait du bien.

L’autodiscipline et la motivation qu’acquiert un élève lors de l’apprentissage d’un instrument de musique joue un rôle sur sa réussite scolaire, car la musique améliore la confiance et l’estime de soi. Notamment, elle améliore la concentration et développe la capacité d’adaptation dans un groupe. Il est prouvé que: «les élèves exposés à des leçons contenant de la musique obtiennent des résultats littéralement 100% plus élevés que ceux recevant un enseignement traditionnel», selon Neurological Research.

Finalement, la musique est excellente pour la réhabilitation des personnes présentant des troubles de langage, de motricité et de mémoire.

À présent, je vous invite à prendre vos écouteurs et peut-être à déposer le pot de médicament que vous teniez entre vos mains.

La musicothérapie est un ensemble de techniques qui agrémentent votre bien-être. Elle s’adresse aussi bien aux adultes, aux adolescents qu’aux enfants. De plus, elle se pratique aussi bien en séances individuelles qu’en ateliers de groupe. Elle soulage des douleurs, relance la créativité, améliore l’humeur, les problèmes comportementaux et l’attention. La musicothérapie comporte plusieurs techniques et chaque thérapeute utilise la sienne en fonction de la santé du patient. Je vous incite aussi à l’apprentissage d’un instrument de musique une fois par semaine qui fera peut-être ressortir un talent caché.

Alors, chers lecteurs, pensez-vous maintenant mettre l’accent sur des cours de musique ou tout simplement vous laisser enivrer par de multiples mélodies?

Lauriane Lafleur, 17 ans

Saint-Constant