Leur pire match se transforme en un moment inoubliable

Crédit photo : Gracieuseté

Les Bulldogs du Roussillon bantam BB et les Grands ducs du Richelieu se souviendront longtemps de leur dernier match de la saison régulière 2018-2019. La partie qui aurait pu se terminer sur une note amère a pris une tournure inusitée grâce à l’amour partagé des hockeyeurs pour leur sport.

Le 28 février, les deux équipes s’affrontaient à l’aréna de Boucherville et les Grands ducs espéraient l’emporter pour finir au premier rang de leur division.

«De notre côté, on a eu une saison assez difficile et on a fini au dernier rang, raconte l’entraîneur-chef des Bulldogs, Martin Gingras. Plusieurs de mes joueurs étaient absents ce soir-là, parce qu’ils étaient soit blessés ou en vacances, et j’avais fait appel à des remplaçants.»

Les Ducs se sont rapidement imposés, puisque le score était de 11-0 en leur faveur après deux périodes. En vertu du règlement comme quoi l’issue du match était scellé, l’arbitre a dû mettre fin au match, sans disputer la 3e période. Or, il restait autour de 40 minutes de temps de glace réservé.

«Mes joueurs ne voulaient pas sortir, ils voulaient continuer à jouer, poursuit M. Gingras. En s’en retournant dans le corridor menant à notre chambre, on a croisé le gouverneur des Grands ducs. Les joueurs lui ont demandé s’ils pouvaient retourner sur la glace et il a accepté.»

Voyant cela, les joueurs de l’autre équipe ont fait de même. Les deux clubs ne se sont pas contentés de pratiquer chacun dans leur coin.

«Au bout de quatre ou cinq minutes, les joueurs se sont parlé au centre de la glace et ils ont mis leur bâton par terre pour ensuite les séparer comme on fait pour un match amical», indique l’entraîneur-chef.

Les joueurs ont même échangé leurs chandails afin de respecter la composition des équipes pour leur nouveau match.

«Sur le coup, j’étais surpris. En 10 ans de coaching au hockey, je n’avais jamais vu ça.» -Martin Gingras, entraîneur-chef des Bulldogs

Comme d’autres parents, Mijanou Mia Rios a assisté à ce moment touchant.

«Comme me l’a dit Simon et d’autres joueurs, ils voulaient juste jouer au hockey. Unis par l’amour du hockey, ils ont simplement joué pour le fun, a-t-elle rapporté sur sa page Facebook. C’était de l’esprit sportif à son meilleur.»

Amitiés naissantes

Après la partie, des joueurs des Grands ducs se sont rendus dans le vestiaire des Bulldogs pour échanger leurs coordonnées afin de pouvoir se joindre via les réseaux sociaux. Depuis, dess liens d’amitié se développent entre les joueurs des deux équipes.

«Hier soir, mon fils jouait à Fortnite [un jeu vidéo en ligne] avec un joueur des Grands ducs», rapporte M. Gingras.

À l’aube des séries éliminatoires auxquelles toutes les équipes prennent part, ce dernier se demande si ce match improvisé donnera un second souffle à ses joueurs. Quoi qu’il en soit, «c’est un moment qui leur restera en dépit de leur saison difficile», dit-il.