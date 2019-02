L’ex-mairesse Simon ne travaille plus pour MarieChantal Chassé

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

L’ancienne mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon, qui travaillait au bureau de circonscription pour la députée MarieChantal Chassé, n’est plus son employée depuis le 22 février.

Mme Simon occupait le rôle d’attachée de presse en plus d’être le lien entre les citoyens de la circonscription et la députée. Impossible de savoir s’il s’agit d’une démission ou encore d’un congédiement. Interrogée à ce sujet, Mme Simon n’a pas voulu commenter.

Or, elle a reconnu que sa présence au bureau de la députée de sa ville dérangeait.

« Ma présence au bureau de comté déplaisait à certaines personnes. Pour moi, ce qui prime c’est l’intérêt de la communauté. C’est toujours ce qui m’a motivée dans tout ce que j’ai entrepris. La pression exercée par certains pour que je quitte n’était utile à personne », a-t-elle déclaré.

L’ancienne mairesse n’a par ailleurs pas voulu fournir de détails quant à ce que lui réserve son futur professionnel.

Au moment de publier, la députée n’avait pas retourné l’appel du journal.

Le maire satisfait

Lors de la séance du conseil municipal du 19 novembre, le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier s’était dit « très, très, très, inconfortable » avec cette embauche de Mme Chassé. D’autres maires de la MRC de Roussillon étaient également mal à l’aise avec la situation et l’avaient fait savoir à la députée.

Appelé à commenter ce changement au bureau de comté, M. Routhier saluait la nouvelle.

« Si elle (Nathalie Simon) n’est plus là, la situation est inverse. Ça me rend confortable et à l’aise. Il faut que la députée appuie les projets qu’on a et c’était un peu plate que ces projets-là soient gérés par la chef de la formation politique qui s’oppose à nous », a-t-il exprimé.

À ce jour, Mme Simon est toujours inscrite comme chef du parti Action citoyenne, selon des données accessibles sur le site Internet d’Élections Québec.

Aux dernières élections municipales en novembre 2017, la chef d’Action citoyenne avait perdu la mairie par 1960 voix aux dépens de M. Routhier. Tous les candidats de son parti avaient mordu la poussière.

Avant son embauche à la CAQ, Mme Simon était toujours présente sur la scène municipale en intervenant à plusieurs reprises lors des périodes de questions aux séances du conseil. Sur son compte Facebook personnel, comme sur celui de son parti qui est toujours en activité, plusieurs publications visaient directement l’administration Routhier.

Il s’agit du deuxième départ du bureau de circonscription en un mois. Charles-Olivier Patenaude qui occupait le poste de directeur de circonscription a quitté le bureau de comté au mois de janvier, remplacé par Ginette Marotte.

M. Patenaude était candidat dans l’équipe d’Action citoyenne, lors du dernier scrutin municipal tandis que Mme Simon briguait un troisième mandat à la mairie de la Ville.