L’Expo-concours de La Prairie attire 800 amateurs d’art

Le 18 novembre 2019 à 10 h 30 min
Temps de lecture : 3 min
Par Katherine Harvey-Pinard
L’Expo-concours de La Prairie attire 800 amateurs d’art
Pour la première fois, deux catégories de peinture, soit abstraite et figurative, étaient présentées. (Photo : Gracieuseté Jimmy Liang)

L’Expo-concours de la Ville de La Prairie a attiré 800 personnes au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, du 8 au 13 novembre. Ceux-ci ont pu y admirer les œuvres de 180 artistes provenant, pour la plupart, de la Montérégie.

Le vernissage de la première soirée a attiré à lui seul plus de 300 amateurs.

Le jury composé d’artistes professionnels ont remis 8 000$ en bourses. Deux bourses Desjardins étaient notamment remises à des artistes de La Prairie. Serge Lessard a reçu la première pour l’œuvre La vie est belle…, tandis que Pierre Hutchinson a reçu la deuxième pour l’œuvre René Lévesque.

Liste des gagnants:

Prix catégorie jeunesse

LAURÉATE
1er PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À GABRIELLE DUFRESNE
POUR L’ŒUVRE « PORTRAIT FAMILIAL D’ANTAN »

LAURÉATE
2e PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À ZOÉ LONGTIN
POUR L’ŒUVRE « RÉFLEXION »

LAURÉATE
3e PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À LAURIE BOUCHER
POUR L’ŒUVRE « MYSTÈRE D’UNE NUIT DE PLEINE LUNE »

MENTION
DÉCERNÉE À CLOVIS LUPIEN
POUR L’ŒUVRE « LIBERTÉ »
CHOIX DU PUBLIC

– CATÉGORIE JEUNESSE –
PRIX DÉCERNÉ À ELLIE DHARMA CÔTÉ
POUR L’ŒUVRE « LES TROIS FEUILLUS »
Prix catégorie adultes
CHOIX DU MAIRE
PRIX DÉCERNÉ À CHRISTINE LARIVIÈRE
POUR L’ŒUVRE « DÉCHARGEMENT »

BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE EXPRESSION INNOVATRICE
DÉCERNÉE À FRANCINE DESLAURIERS
POUR L’ŒUVRE « RÉMINISCENCE »

BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE DESSIN
DÉCERNÉ À BEATA TYRALA
POUR L’ŒUVRE « RUPTURE »

BOURSE DESJARDINS
1er PRIX ARTISTE DE LA PRAIRIE
DÉCERNÉ À SERGE LESSARD
POUR L’ŒUVRE « LA VIE EST BELLE … »

BOURSE DESJARDINS
2e PRIX ARTISTE DE LA PRAIRIE
DÉCERNÉ À PIERRE HUTCHINSON
POUR L’ŒUVRE « RENÉ LÉVESQUE »

BOURSE DESJARDINS
CHOIX DU PUBLIC – CATÉGORIE ADULTE
PRIX DÉCERNÉ À GABRIEL LAVOIE
POUR L’ŒUVRE « RÉVÉLATION »

BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE ESTAMPE
DÉCERNÉ À SUSAN ST-LAURENT
POUR L’ŒUVRE « PAIX INTÉRIEURE OU CHAOS? »

BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À GABRIEL LAVOIE
POUR L’ŒUVRE « RÉVÉLATION »

LAURÉAT
2e PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À NICOLAS DURAND
POUR L’ŒUVRE « LÉVRIER »

LAURÉATE
3e PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À PAULINE BOUDREAU
POUR L’ŒUVRE « NOSTALGIE »

BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À AGNIESZKA RAJEWSKA
POUR L’ŒUVRE « CRIS ET CHUCHOTEMENTS DE LA NATURE»

LAURÉATE
2e PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À NATHALIE GODARD
POUR L’ŒUVRE « VÉGÉTAUX MARINS »

LAURÉATE
3e PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À FRANCINE MALLETTE
POUR L’ŒUVRE « ÉMINENCE »

MENTION
DÉCERNÉE À MARIA ANDRADE
POUR L’ŒUVRE « L’AIGLE »

BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – SCULPTURE
DÉCERNÉ À ANICK BOULET
POUR L’ŒUVRE « INFLORESCENCE »

BOURSE DESJARDINS
2e PRIX – SCULPTURE
DÉCERNÉ À MARC VAÏS
POUR L’ŒUVRE « LIEN (POUR FRANCIS CABREL) »

MENTION
DÉCERNÉE À ROSE ÉLISE CIALDELLA
POUR L’ŒUVRE « MOUVEMENT ENTIER »

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