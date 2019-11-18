L’Expo-concours de La Prairie attire 800 amateurs d’art

L’Expo-concours de la Ville de La Prairie a attiré 800 personnes au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, du 8 au 13 novembre. Ceux-ci ont pu y admirer les œuvres de 180 artistes provenant, pour la plupart, de la Montérégie.
Le vernissage de la première soirée a attiré à lui seul plus de 300 amateurs.
Le jury composé d’artistes professionnels ont remis 8 000$ en bourses. Deux bourses Desjardins étaient notamment remises à des artistes de La Prairie. Serge Lessard a reçu la première pour l’œuvre La vie est belle…, tandis que Pierre Hutchinson a reçu la deuxième pour l’œuvre René Lévesque.
Liste des gagnants:
Prix catégorie jeunesse
LAURÉATE
1er PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À GABRIELLE DUFRESNE
POUR L’ŒUVRE « PORTRAIT FAMILIAL D’ANTAN »
LAURÉATE
2e PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À ZOÉ LONGTIN
POUR L’ŒUVRE « RÉFLEXION »
LAURÉATE
3e PRIX – CATÉGORIE JEUNESSE
DÉCERNÉ À LAURIE BOUCHER
POUR L’ŒUVRE « MYSTÈRE D’UNE NUIT DE PLEINE LUNE »
MENTION
DÉCERNÉE À CLOVIS LUPIEN
POUR L’ŒUVRE « LIBERTÉ »
CHOIX DU PUBLIC
– CATÉGORIE JEUNESSE –
PRIX DÉCERNÉ À ELLIE DHARMA CÔTÉ
POUR L’ŒUVRE « LES TROIS FEUILLUS »
Prix catégorie adultes
CHOIX DU MAIRE
PRIX DÉCERNÉ À CHRISTINE LARIVIÈRE
POUR L’ŒUVRE « DÉCHARGEMENT »
BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE EXPRESSION INNOVATRICE
DÉCERNÉE À FRANCINE DESLAURIERS
POUR L’ŒUVRE « RÉMINISCENCE »
BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE DESSIN
DÉCERNÉ À BEATA TYRALA
POUR L’ŒUVRE « RUPTURE »
BOURSE DESJARDINS
1er PRIX ARTISTE DE LA PRAIRIE
DÉCERNÉ À SERGE LESSARD
POUR L’ŒUVRE « LA VIE EST BELLE … »
BOURSE DESJARDINS
2e PRIX ARTISTE DE LA PRAIRIE
DÉCERNÉ À PIERRE HUTCHINSON
POUR L’ŒUVRE « RENÉ LÉVESQUE »
BOURSE DESJARDINS
CHOIX DU PUBLIC – CATÉGORIE ADULTE
PRIX DÉCERNÉ À GABRIEL LAVOIE
POUR L’ŒUVRE « RÉVÉLATION »
BOURSE DESJARDINS
PRIX CATÉGORIE ESTAMPE
DÉCERNÉ À SUSAN ST-LAURENT
POUR L’ŒUVRE « PAIX INTÉRIEURE OU CHAOS? »
BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À GABRIEL LAVOIE
POUR L’ŒUVRE « RÉVÉLATION »
LAURÉAT
2e PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À NICOLAS DURAND
POUR L’ŒUVRE « LÉVRIER »
LAURÉATE
3e PRIX – PEINTURE FIGURATIF
DÉCERNÉ À PAULINE BOUDREAU
POUR L’ŒUVRE « NOSTALGIE »
BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À AGNIESZKA RAJEWSKA
POUR L’ŒUVRE « CRIS ET CHUCHOTEMENTS DE LA NATURE»
LAURÉATE
2e PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À NATHALIE GODARD
POUR L’ŒUVRE « VÉGÉTAUX MARINS »
LAURÉATE
3e PRIX – PEINTURE ABSTRAIT
DÉCERNÉ À FRANCINE MALLETTE
POUR L’ŒUVRE « ÉMINENCE »
MENTION
DÉCERNÉE À MARIA ANDRADE
POUR L’ŒUVRE « L’AIGLE »
BOURSE DESJARDINS
1er PRIX – SCULPTURE
DÉCERNÉ À ANICK BOULET
POUR L’ŒUVRE « INFLORESCENCE »
BOURSE DESJARDINS
2e PRIX – SCULPTURE
DÉCERNÉ À MARC VAÏS
POUR L’ŒUVRE « LIEN (POUR FRANCIS CABREL) »
MENTION
DÉCERNÉE À ROSE ÉLISE CIALDELLA
POUR L’ŒUVRE « MOUVEMENT ENTIER »
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