L’haltérophile Marie-Ève Beauchemin-Nadeau annonce sa retraite

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Après avoir consacré plus d’une quinzaine d’années à sa passion, l’haltérophile Marie-Ève Beauchemin-Nadeau a annoncé sa retraite sur sa page Facebook.

C’est essentiellement pour des raisons de santé que l’athlète de Candiac a décidé d’arrêter. Sa décision a été prise durant le temps des Fêtes.

«J’ai subi deux blessures consécutives en décembre qui m’ont forcée à arrêter complètement pendant quelques semaines. Quand mon corps était prêt à recommencer, je n’en avais tout simplement pas envie. Je savais que si je m’entraînais au niveau nécessaire pour performer à l’international, je me blesserais encore. Je ne suis plus prête à sacrifier ma santé et ma qualité de vie pour mes performances», a-t-elle écrit.

Elle ajoute que depuis 2014, ses performances étaient «en décroissance lente, mais constante».

«Les blessures répétées me freinaient dans mon entraînement, ne me permettaient pas l’entraînement que j’aurais voulu faire», ajoute-t-elle.

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau souligne que sa décision a été difficile à prendre, mais qu’elle a pu bénéficier du soutien de sa famille et de ses amis.

La Candiacoise qui est âgée d’une trentaine d’années a participé aux Olympiques à deux reprises, soit ceux de Londres en 2012 et ceux de Rio en 2016.