Vous arrive-t-il d’avoir la berlue?

Cet amas de sel dans le parc industriel de Sainte-Catherine donne l’impression de voyager parmi les neiges éternelles de l’Himalaya en Asie. Quoi que la butte ne fait pas partie d’une chaîne de montagnes de plus de 2 400 km de long et large de 250 à 400 km! Elle n’abrite pas non plus le mont Everest!