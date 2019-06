L’histoire de Saint-Constant racontée par l’Orchestre symphonique de Longueuil

L’histoire des 275 ans de la Ville de Saint-Constant sera racontée à l’occasion d’un concert de l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction de la chef Véronique Lussier à l’église de Saint-Constant le jeudi 11 juillet, dès 19h30.

L’ensemble interprètera différentes pièces du répertoire classique pendant que des images d’archives relatant l’histoire de la Ville dérouleront en toile de fond. Les spectateurs peuvent se procurer des billets en ligne sur le site lepointdevente.com. Les billets sont au coût de 20$ par adulte, 10$ par enfant de 16 ans et moins et 50$ pour une famille de deux adultes et deux enfants.