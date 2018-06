Ligue de baseball junior AA : les Cobras infligent deux rares défaites aux Patriotes

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les Cobras de Saint-Constant ne dominent peut-être pas la Ligue de baseball junior AA du Québec cette saison, mais ils réalisent des coups d’éclat qui laissent penser qu’ils pourraient être en mesure de conserver leur titre de champions.

À l’occasion d’un programme double disputé sur la Rive-Nord contre les Patriotes de Saint-Eustache, le dimanche 17 juin, le club local l’a emporté par des scores de 9-2 et 5-3.

«Je suis pas mal fier de mes gars parce que Saint-Eustache, c’est la grosse équipe de la ligue, confie le gérant Samuel Patenaude. Avant qu’on les batte, ils avaient une fiche de 10 victoires et une seule défaite.»

Les Cobras sont revenus de l’arrière pour gagner le second affrontement, marquant trois points en 7e manche.

«Personne ne peut se permettre de prendre aucune autre équipe à la légère.» -Samuel Patenaude, entraîneur-chef des Cobras

«En plus, même si on a gagné le championnat l’année passée, on ne les avait jamais battus», ajoute-t-il.

3e rang

Au moment d’imprimer l’article, les Cobras occupaient le 3<@V>e<V> rang, avec un cumul de 7 victoires et 5 défaites. Le mercredi 20 juin, ils l’ont emporté 15-5 face aux Brewers de Montréal.

«On a vengé notre défaite de la veille», rapporte M. Patenaude.

Le 18 juin, les Cobras l’avaient échappé 12-2.

Le club montréalais n’est pas un adversaire facile pour Saint-Constant.

«C’est une équipe avec de gros cogneurs et c’est un défi pour nos lanceurs», observe-t-il.

Début souhaité

Faisant un bilan du début de saison, M. Patenaude estime que l’équipe va dans la bonne direction.

«On est à peu près là où je pensais qu’on serait au classement, dit-il. Il y a beaucoup de recrues dans l’équipe. C’est donc normal qu’il y ait une période d’adaptation entre le midget et le junior.»

Invité à commenter les pointages élevés de plusieurs matchs, le gérant considère que son équipe doit améliorer sa défensive.

«On fait beaucoup d’erreurs et c’est notre point majeur à travailler, remarque-t-il. On produit beaucoup de points, mais on en donne trop aussi. On va chercher des retraits de trop.»

Néanmoins, le calibre des sept équipes de la ligue est bien équilibré, croit-il.

Prochains matchs locaux

Les Cobras joueront au parc Leblanc à Saint-Constant les mercredis 27 juin, 4 et 11 juillet. Le premier match sera présenté à 20h, contrairement à 19h30 pour les deux autres.