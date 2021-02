L’importance de bien choisir le mobilier commercial extérieur

Lorsqu’il est question d’aménager l’espace extérieur de votre entreprise, le choix du mobilier commercial est primordial. Vous recherchez un mobilier extérieur qui reflète le caractère unique de votre commerce ou entreprise. D’où l’importance de faire le bon choix.

Pour commencer, votre type d’entreprise déterminera l’utilisation qui sera faite des meubles extérieurs. On pense tout de suite à la restauration, mais l’utilisation de mobilier extérieur commercial est beaucoup plus largement répandue.

On utilise des meubles extérieurs en milieu commercial pour embellir les :

Immeubles multilogements ;

Bâtiments institutionnels et administratifs ;

Commerces et services publics ;

Parcs et terrains de jeux ;

Lieux de culte ;

Espaces publics municipaux ;

Lieux d’hébergement (maisons de retraite, hôtels, hébergement jeunesse, etc.) ;

Tout espace utilisant du mobilier urbain.

Quelle que soit la catégorie qui vous concerne, une des caractéristiques les plus recherchées est sans doute la durabilité. Compte tenu de notre climat capricieux, un mobilier extérieur résistant aux intempéries, surtout s’il doit rester à l’extérieur toute l’année, est de rigueur.

5 critères importants dans le choix de mobilier commercial extérieur

Mais outre sa durabilité, quels sont les critères les plus importants à retenir lorsqu’on doit choisir du mobilier commercial extérieur ?

Budget alloué : bien sûr, le budget dont vous disposez est un facteur important. Toutefois, il faut également tenir compte de l’utilisation du mobilier extérieur, ainsi que de l’endroit où il sera disposé. Il est certainement préférable de dépenser un peu plus pour des meubles extérieurs de qualité qui dureront longtemps.

Valeur esthétique : le mobilier extérieur doit s’harmoniser avec le décor où il est placé. Si des meubles extérieurssont déjà en place, il faudra s’assurer de choisir des éléments qui s’y agenceront bien. On veut donner une impression d’harmonie et de bon goût. On doit aussi tenir compte de l’ambiance que l’on souhaite créer.

Les clients : le choix de mobilier commercial extérieur doit aussi tenir compte de la clientèle qui l’utilisera. Des convives sur une terrasse de restaurant, les personnes âgées d’une résidence pour retraités ou des enfants et des jeunes dans un parc municipal n’utiliseront pas le mobilier extérieur de la même façon. Selon qu’ils seront utilisés par des familles et des enfants ou seulement des adultes, les meubles extérieurs devront être robustes et faciles à nettoyer.

L’utilisation : votre mobilier extérieur doit-il inviter à la détente et à la convivialité ? Si vous exploitez un restaurant, vous voulez que vos clients aient envie de s’asseoir chez vous et d’y passer un moment. Dans d’autres cas, les meubles extérieurs seront utilisés par un nombre limité d’utilisateurs, comme pour un immeuble à condos. Les propriétaires auront peut-être des considérations d’esthétique et de confort différentes.

Qualité des matériaux : le choix de matériaux pour les meubles extérieurs est aussi dicté par leur utilisation. L’acier inoxydable, l’aluminium ou la résine tressée conviendront à qui recherche surtout la durabilité et la facilité d’entretien. Il existe également un matériau appelé Textilène : il s’agit d’un mélange de polyester très résistant aux rigueurs climatiques et aux rayons UV. L’utilisation saisonnière ou non, ainsi que le type de clientèle détermineront le type de matériau que vous choisirez pour votre mobilier extérieur.

Consultez des spécialistes en mobilier extérieur commercial

Des professionnels en mobilier commercial sauront vous orienter vers les meilleures options. Comme vous n’achèteriez pas un outil dans un magasin de jouets, tournez-vous vers une entreprise spécialisée en mobilier extérieur pour l’achat de meubles extérieurs commerciaux.