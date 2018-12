L’importance de bien ramoner sa cheminée

L’un des entretiens les plus importants sur les appareils de chauffage au bois est le ramonage de la cheminée. D’ailleurs, il est très important de faire ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les trois cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil.

Sinon, il est obligatoire de le faire au moins une fois par année, préférablement au printemps. En effet, à cette période de l’année, les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote, la cause de la majorité des feux de cheminée. Le ramonage sert donc à éliminer cette accumulation et à éviter les risques d’incendie.