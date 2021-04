L’IMPORTANCE DU DÉGRAISSAGE DE LA VENTILATION DE CUISINE

Que l’on cherche à éliminer les odeurs et vapeurs de cuisson des aliments dans sa cuisine ou dans celle d’un restaurant, il est tout à fait requis de disposer d’un système de ventilation de cuisine adéquat. Pour quelles raisons? Quels en sont les avantages? Devrait-on à tout prix se procurer une hotte de cuisson? Voyons tout d’abord ce que c’est.

Une ventilation de cuisine adéquate

Lors de la préparation des repas, de multiples vapeurs et odeurs émanent tout partout. Afin d’éviter un trop-plein d’odeurs et moult problèmes associés, il est requis de procéder à l’installation d’un système de ventilation dans la cuisine. Généralement situé au-dessus d’une cuisinière, la hotte élimine à l’extérieur les émanations qui proviennent de la cuisson des aliments. Grâce au filtre à graisse, les odeurs et les vapeurs sont aspirées, laissant la pièce avec une bonne qualité de l’air.

Pourquoi nettoyer le filtre à graisse de sa hotte?

La hotte procure de nombreux avantages… une fois nettoyée et retirée de ses impuretés. En voici quelques-uns, qui démontrent toute l’importance sanitaire d’une hotte bien entretenue :

La vapeur d’huile de cuisson qui n’est pas aspirée par une hotte se retrouve indubitablement sur les murs, sur le bord des fenêtres et même sur les vêtements! De plus, cela ajoute à l’insalubrité des lieux.

La ventilation de cuisine avec un filtre dégraissé permet également, surtout dans les espaces commerciaux, de maintenir une salubrité de l’air pour les employés. Nul ne souhaiterait exercer son métier dans des conditions où l’air n’y est pas sain.

Incontournable à la qualité de l’air d’une cuisine, la hotte de cuisine devrait assurément faire partie de notre pièce culinaire.

Des vérifications justifiées

La hotte, bien qu’utile, se doit d’être nettoyée régulièrement pour en décrasser le filtre. En effet, au fil du temps, la graisse et la vapeur s’y accumulent, laissant la ventilation peu adéquate. Voici quelques vérifications à faire, afin de vérifier le niveau d’encrassement du filtre :

Une feuille de papier doit pouvoir rester collée sur le filtre du système de ventilation activé.

Lors de la cuisson de repas, la vapeur et l’huile ne sont plus aspirées comme il faut.

Il est possible de constater le niveau de salubrité d’un filtre en mettant à bouillir de l’eau au-dessous. La direction que prendra la vapeur de l’eau révélera bien des mystères!

Des professionnels en ventilation

À la vue de ses nombreux bienfaits, la hotte de cuisine est désormais indispensable dans toutes les cuisines, qu’elles soient résidentielles ou commerciales. Permettant assurément d’assainir l’air de la pièce dans laquelle elle se trouve, le système de ventilation de cuisine devrait toutefois être choisi avec grand soin, en tenant compte de ses réelles motivations en cuisine. Pour obtenir de l’aide quant à la sélection du modèle approprié pour sa pièce, pour en apprendre davantage sur l’utilité d’une hotte ou tout simplement pour obtenir de l’aide quant au nettoyage de son système de ventilation, il convient de contacter les experts en la matière!