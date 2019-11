Lincoln Corsair Grand Tourisme 2021 : une version hybride rechargeable s’ajoute

Article par Germain Goyer

Lincoln a profité du salon de l’auto de Los Angeles pour dévoiler la déclinaison Grand Tourisme de son Corsair. Il s’agit d’une version hybride rechargeable du nouveau véhicule utilitaire sport de Lincoln.

Ce modèle se joint à l’Aviator Grand Tourisme qui a tracé la voie plus tôt cette année.

Sous le capot du Corsair Grand Tourisme, on retrouve un moteur à essence à quatre cylindres de 2,5 L. Celui-ci est jumelé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Le tout développe une puissance de 266 chevaux qui est transmise par le biais d’une boîte de vitesses à variation continue. En ce qui a trait au couple, il n’a pas été précisé par le constructeur.

Le Lincoln Corsair Grand Tourisme profite de la traction intégrale électrique. L’agence américaine de la protection de l’environnement estime l’autonomie en mode tout électrique à 40 kilomètres. Quant aux cotes de consommation, elles n’ont pas encore été divulguées.

Différents mode de conduite sont proposés : Normal, Conserver, Exalter, Glissant, Conditions profondes, Conserver VE (recharger et conserver l’énergie électrique) et Pure VE (mode 100% électrique).

Sur le plan de la sécurité, l’ensemble Co-Pilot360 est offert de série et il comprend l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique, la détection d’angles morts avec alerte de trafic transversal, un système de maintien de voie, une caméra de recul et des feux de route automatiques. Une version Plus du système regroupe le régulateur de vitesse adaptatif avec aides dans les embouteillages, l’aide à la direction lors de manœuvre d’évitement, l’aide au freinage en marche arrière et le système de stationnement actif Plus.

Lincoln procédera à l’assemblage du Corsair Grand Tourisme à Louisville au Kentucky. Il arrivera en concession l’été prochain.

Il est légitime de croire que la technologie hybride rechargeable développée pour le Corsair Grand Tourisme sera éventuellement transplantée dans le Ford Escape de nouvelle génération.