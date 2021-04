L’œuvre d’une artiste de la Rive-Sud en vedette sur un timbre

L’œuvre Toujours à l’affût de l’artiste-peintre de Longueuil France Nault, mettant en vedette le renard roux, a été sélectionnée pour orner le Timbre de la conservation 2021, émis par la Fondation de la faune du Québec.

Chaque année depuis 1988, la Fondation, avec la collaboration de Rousseau Timbres et Monnaies, émet un timbre représentant une espèce faunique de la province, à partir d’une œuvre originale d’un artiste québécois. Rousseau Timbres et Monnaies assure la production, la mise en marché et la vente des timbres et verse une redevance à la Fondation pour chaque unité vendue.

Le timbre 2021 est disponible sur le site Web de Rousseau Timbres et Monnaies, en diverses quantités à tirage limité.

Ayant grandi à Saint-Jude, France Nault est membre de l’Association des artistes-peintres de Longueuil et de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud.

«Il est évident que j’aime les animaux, je dirais même que j’ai de l’admiration et beaucoup de respect pour eux, indique l’artiste-peintre sur son site Web. Ce sont les raisons pour lesquelles ils sont mes sujets favoris.»

«Les gens disent de mes toiles qu’elles sont vivantes et très détaillées, ajoute-t-elle. En les regardant, je veux qu’on ait l’impression d’être là, à l’instant présent, être témoin du moment, le capturer, saisir la beauté et la finesse de l’animal ainsi que de son environnement.»