Loisir et Sport Montérégie offre un programme d’aide financière d’urgence

Loisir et Sport Montérégie lançait le mois dernier le Fonds montérégien d’urgence en loisir et sport pour les organismes sans but lucratif.

Ce soutien financier, d’un montant de 500 000$, est destiné aux OSBL locaux, supra-locaux et régionaux de la Montérégie afin de répondre à un besoin criant lié aux impacts financiers de la pandémie COVID-19 et contribuer au maintien et/ou à la relance des activités en loisir et sport.

«En tant qu’Unité régionale de loisir et de sport (URLS), Loisir et Sport Montérégie souhaite répondre au meilleur de ses capacités aux différents besoins de ses membres et des acteurs du loisir et du sport en Montérégie, mentionnait le directeur général Patrick Lafleur, au moment du lancement du Fonds. Nous espérons que notre contribution, combinée à un ensemble de mesures également disponibles par les municipalités et les différents autres programmes d’aide provincial ou fédéral, permettra de maintenir le dynamisme régional en loisir et sport afin que tous soient prêts pour la relance des activités pour le bénéfice de toute la population en Montérégie.»

Grâce au Fonds, Loisir et Sport Montérégie souhaite favoriser le maintien d’une offre d’activités à proximité du milieu de vie des citoyens en prévision de la relance du loisir et du sport; soutenir financièrement les organismes montérégiens ayant encouru des pertes monétaires en lien avec la pandémie; et favoriser la pérennisation et le soutien à la relance des organismes montérégiens en loisir et sport.

Le montant maximal pouvant être octroyé par organisme est de 15 000$.

La date limite de dépôt des demandes d’aide financière est le 12 février.

Rens.: loisir.qc.ca/nouvelles/fmuls.