L’ouverture graduelle des modules de jeu débute dans la région

À la suite du feu vert donné par le gouvernement du Québec pour l’ouverture des piscines et espaces publics, le 30 mai, des Villes annoncent que les modules de jeu, entre autres, dans les parcs seront de nouveau accessibles.

Saint-Catherine

Les modules de jeu, modules d’entraînement et jeux d’eau seront d’abord inspectés et entretenus avant d’ouvrir, d’ici au 3 juin. Il s’agit d’une procédure nécessaire après leur fermeture pour l’hiver, indique la Municipalité.

Ainsi, les rubans et la signalisation interdisant l’utilisation seront retirés au fur et à mesure que l’inspection sera effectuée.

La distance de 2 mètres, même entre enfants, ainsi que le lavage des mains devront être respectés. Les citoyens doivent apporter leur bouteille d’eau, car les fontaines restent fermées. Néanmoins, les installations sanitaires sont dorénavant ouvertes. La Ville recommande fortement le port du couvre-visage.

Elle demande également de respecter un maximum de 5 enfants dans l’enceinte des jeux d’eau et d’assurer une rotation pour que tous puissent en profiter.

Saint-Constant

Bien que les parcs et espaces verts étaient restés ouverts, les citoyens peuvent maintenant utiliser les modules de jeu, depuis le 1er juin. En plus du respect des consignes sanitaire incluant la distanciation sociale et le lavage des mains, le nombre d’utilisateurs est limité à 10. Le port du masque est recommandé. De l’affichage sera installé pour rappeler les directives à suivre.

«Soyez assurés que les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées régulièrement par nos équipes», précise la Ville où les blocs sanitaires sont également accessibles à nouveau.

Les jeux d’eau rouvriront à compter du 5 juin, comme à chaque année.