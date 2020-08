Lulu, la vedette de la semaine

Bonjour, je suis Lulu. Le récent décès de mon propriétaire m’a menée au refuge à l’âge de 13 ans. Tout ce que je souhaite, c’est de me trouver une maison tranquille pour me prélasser et recevoir des câlins.

Les compagnons félins ne me dérangent pas, mais je préfère rester loin des chiens et des jeunes enfants; ils bougent un peu trop vite pour moi!

À la SPCA Roussillon, j’ai reçu tous les soins dont j’avais besoin, y compris des soins dentaires. Comme j’ai des dents de vieille fille, la nourriture molle me convient mieux. Si vous aimeriez être celui qui me fera ronronner pour le reste de ma vie, contactez l’équipe de la SPCA Roussillon pour qu’on se rencontre!

Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.spcaroussillon.com

SPCA Roussillon 80, rue Goodfellow Delson Québec

450 638-9698

info@spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h