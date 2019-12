L’usine Thermofin à Candiac reçoit un prêt de 2,7 M $ du gouvernement

Les employés de la nouvelle usine de la compagnie Thermofin à Candiac travaillent avec des équipements neufs à la fine pointe de la technologie. L’entreprise spécialisée dans la fabrication d’échangeurs de chaleur industriels a fait l’acquisition de cette machinerie moderne au coût de 3,4 M$, notamment grâce à une aide financière de 2,7 M$ du gouvernement du Québec.

Le député provincial de La Prairie et président du Conseil du trésor, Christian Dubé, en a fait l’annonce à Candiac, le 9 décembre. Ce soutien monétaire se décline en deux parties égales, soit un prêt de 1,38 M$ du programme gouvernemental ESSOR et une garantie de prêt du même montant de la part d’Investissement Québec.

M. Dubé a souligné le caractère novateur de l’entreprise, ajoutant qu’il est nécessaire de l’aider financièrement afin qu’elle puisse «continuer de grandir, d’être toujours plus compétitive et d’avoir accès à de la robotique».

De son côté, le propriétaire Jean-François Roy a exposé la mission de l’entreprise, devenue un chef de file dans son domaine en Amérique du Nord.

«Depuis sa fondation, nous avons fait le constat qu’il y avait d’énormes pertes d’énergie reliées à la chaleur et ce, dans une multitude d’endroits. Récupérer la chaleur, la transporter ailleurs et l’utiliser dans des applications se trouvant en périphérie de leurs émissions initiales permet d’obtenir un meilleur bilan énergétique», a-t-il détaillé.

M. Roy a rappelé du même coup que son associé, Louis-Charles Rondeau, «a toujours été celui qui prenait l’initiative d’investir dans la technologie».

«C’était selon lui, même à l’époque où l’entreprise a été fondée, la clé du succès de la compagnie», a-t-il raconté pour expliquer la modernisation des installations de l’entreprise.

Les nouvelles installations, aménagées dans l’ancienne usine Precimold, ont été réalisées grâce à un investissement privé de 3,5 M$.

Thermofin en quelques points

-Fondée en 1993 à Candiac;

-Plus de 150 employés dans trois usines Thermofin à Candiac, Sainte-Catherine et Lévis, ainsi qu’une usine de la division Usinage supérieur à Sainte-Catherine;

-Fabricante d’échangeurs de chaleur industriels et de tubes à ailettes extrudés qui permet de prolonger l’efficacité de son échangeur;

-Ses produits sont vendus dans plus de 20 pays.

Nouveaux équipements

Les nouveaux équipements consistent en une machine à découpe au laser, une presse plieuse et deux robots soudeurs, notamment. Ces derniers permettront aux employés de gagner du temps et d’obtenir une précision de découpe des matériaux encore plus accrue.