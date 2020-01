Lutte à la pauvreté: un fonds de près de 12 M$ pour la Montérégie

Une enveloppe de 11,8 M$ est octroyée à la Montérégie par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, pour lutter contre la pauvreté.

C’est la Table de concertation des préfets de la Montérégie qui a reçu le mandat de gérer ces sommes.

Cet argent provient du Fonds québécois d’initiatives sociales, pour la mise en œuvre de l’Alliance pour la solidarité montérégienne 2019-2023. Le but de cette mesure est de «sortir les personnes les plus défavorisées de la pauvreté en favorisant la participation sociale des individus et des familles à faible revenu et la mobilisation des milieux».

Au total, les cinq municipalités régionales de comté (MRC) que compte l’ouest de la Montérégie se partageront un peu plus de 2,5 M$ du total de l’enveloppe versée pour l’ensemble de la Montérégie. L’ouest de la Montérégie comprend les MRC des Jardins-de-Napierville, Vaudreuil-Soulanges, Roussillon, Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. Cette somme permettra de financer des projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

De son côté, l’est de la Montérégie recevra 3,9 M$, tandis que l’agglomération de Longueuil touchera 4,1 M$.

L’enveloppe totale a été répartie en tenant compte du poids démographique de chacune de ces trois sous-régions de la Montérégie et du poids démographique le leur population vivant sous le seuil de faible revenu.

Priorités

Pour mettre en œuvre ce plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, le gouvernement du Québec compte sur les acteurs locaux et régionaux pour définir les besoins.

Ainsi, les priorités qui ont été identifiées pour l’ouest de la Montérégie, dont la MRC des Jardins-de-Napierville fait partie, sont la sécurité alimentaire, l’habitation, le transport et la réussite éducative et sociale.

Un comité local a été formé dans chaque MRC. Les membres de ces comités devront déterminer quels projets seront sélectionnés pour être financés. Les projets ainsi recommandés devront obtenir l’aval du conseil de la MRC, puis ils devront ensuite être approuvés par les membres de la Table de concertation des préfets de la Montérégie.

«Le déploiement de l’Alliance pour la solidarité mobilisera nos communautés à définir collectivement les moyens qui permettront à tous les citoyens de la Montérégie de vivre dans la dignité et de s’épanouir, affirme Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCMP). La TCPM est fière de pouvoir compter sur l’appui de partenaires institutionnels, municipaux et communautaires pour la mise en œuvre de ce chantier d’envergure.»