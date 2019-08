«On dit que le deuxième accouchement se passe plus rapidement. On ne pensait pas que ce serait aussi rapide!» À 5h04 le 14 août, Lucia Risso et Ricardo Ospina sont partis de la maison en direction de l’hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Cinq minutes plus tard, le petit Alejandro venait au monde dans le stationnement du Pharmaprix à Candiac.

Une semaine après cette nuit mouvementée, le calme et la sérénité règnent dans la demeure du couple de Saint-Philippe. Agrippé à sa maman, le poupon boit avidement le lait. Il ne sait pas encore que l’histoire de sa naissance en sera une que ses parents raconteront pendant longtemps.

Vers 3h dans la nuit du 13 au 14 août, la femme de 37 ans a commencé à avoir des contractions. La date d’accouchement devait être le 21 août, mais la maman a vite senti que ça se passerait plus tôt que prévu.

«Je marchais dans la maison pour faire passer les contractions pendant que mon mari préparait les bagages. À un moment, je suis allée aux toilettes. Je me suis levée et j’ai vu que j’avais crevé mes eaux», raconte Mme Risso.

Jusque-là plutôt calme, la maman a alerté son mari et tous deux sont partis vers l’hôpital, en vain.

«Nous avons roulé jusqu’à l’arrêt, puis avons tourné en direction du viaduc sur le boul. Jean-Leman. J’ai étiré mon bras et j’ai aussi senti la tête du bébé. Je n’en revenais pas!» relate M. Ospina, qui était au volant.

L’homme de 37 ans a à peine eu le temps de garer sa voiture dans le stationnement le plus proche; son fils est né en moins de deux secondes.

«J’ai appelé le 911. Je criais: Ma femme a accouché dans la voiture!» poursuit-il.

La maman a alors cajolé son bébé tout en s’assurant qu’il ait tous ses membres. Grâce à l’aide des services d’urgence, les parents ont pu accomplir toutes les étapes pour sécuriser leur poupon, et ce, par téléphone.

«Nous avons monté le chauffage dans la voiture et avons attaché le cordon ombilical avec un lacet de chaussure, expliquent les parents. C’était très rassurant d’avoir quelqu’un à l’autre bout du fil qui nous disait quoi faire.»

Pas de panique

D’après le couple, l’adrénaline a fait en sorte qu’ils n’ont pas paniqué.

«Les ambulanciers sont arrivés et j’ai pu couper le cordon. Tout s’est passé tellement vite que nous n’avons pas eu le temps de réaliser ce qui venait de se passer», souligne M. Ospina, qui a pris le temps d’immortaliser en photo la naissance de l’enfant dans la voiture.

Les parents affirment qu’ils se comptent «chanceux dans les circonstances qu’Alejandro se porte à merveille».

«Chaque fois qu’on passe devant la pharmacie, on ne peut pas s’empêcher d’y penser, ajoute Mme Risso. On aime raconter à tout le monde que notre enfant est né dans une voiture!»