Malgré la hausse des cas, «la situation est sous contrôle», assure Geneviève Guilbault

Même si une hausse des nouveaux cas de COVID-19 a été enregistrée au cours des derniers jours, la situation est «stable et sous contrôle», affirme la vice-première ministre du Québec.

«La hausse de cas positifs des derniers jours est observée en parallèle à la hausse du nombre de tests, a indiqué Geneviève Guilbault, lors d’un point de presse tenu lundi en compagnie du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique Richard Massé. Proportionnellement, le pourcentage de personnes infectées est d’environ 2%.»

La vice-première ministre a ajouté que le nombre d’hospitalisations est également en baisse, ce qui est encourageant.

En date du 19 juillet, le total des cas au Québec avait atteint 57 616, dont 995 enregistrés au cours des 7 jours précédents. De ce nombre, 251 personnes sont actuellement hospitalisées. En date de dimanche, on dénombrait 5657 décès reliés à la COVID-19.

En Montérégie, le total des cas atteint 8428 et les décès, 604.

Le civisme des Québécois salué

Geneviève Guilbault a tenu à remercier les Québécois qui ont adhéré massivement au port du couvre-visage, obligatoire dans les lieux fermés et les transports en commun depuis samedi dernier.

«Je veux vraiment remercier les Québécois pour le civisme extraordinaire qu’on a observé depuis samedi. Dans l’ensemble, outre quelques cas isolés de récalcitrants, les Québécois ont massivement adhéré au port du couvre-visage.»

La vice-première ministre a indiqué que cette adhésion importante est «de bonne augure pour la suite», surtout en cette période de vacances, où on voit beaucoup de mouvements entre les régions et de «brassages de population».

«On veut éviter une deuxième vague ou à tout le moins l’atténuer et en limiter les impacts», a rappelé Mme Guilbault.

Les bars et les rassemblements

Concernant les éclosions reliées à la fréquentation de bars, la vice-première ministre a tenu à souligner que les cas reliés sont très circonscrits.

On parle en effet de trois éclosions reliées à des bars de Montréal ainsi qu’une au Mile Public House à Brossard.

Selon Richard Massé, ce sont entre 60 et 70 cas qui seraient reliés à ces quatre éclosions.

Geneviève Guilbault a par ailleurs rappelé l’importance de suivre les règles dans les bars et les campings, mais surtout, lors des rassemblements privés.

«C’est très important de respecter la règle du 10 personnes maximum, qu’il s’agisse d’un rassemblement intérieur ou extérieur. Et il faut continuer à appliquer les autres mesures, soit la distanciation de 2 mètres, le lavage des mains et le port du couvre-visage. Ce sont des méthodes simples et peu coûteuses de limiter le risque d’une deuxième vague et éviter un reconfinement.»