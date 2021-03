Mandat renouvelé au sein de l’UMQ pour le maire de Delson

Christian Ouellette a été réélu à titre de représentant de la Couronne Sud du Caucus des municipalités de la métropole au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour un troisième mandat depuis 2017. Ce sont ses pairs des 35 municipalités de la Couronne Sud, membres de l’UMQ, qui ont voté sa réélection à ce poste.

«Ce poste me permet d’être à l’affût de tout ce qui est proposé par l’Union des municipalités du Québec, en termes de services, de formations, de subventions, d’achats regroupés, etc., et de tabler sur des enjeux régionaux importants tels que le transport en commun et le développement économique Cela me permet aussi de tisser des liens avec les autres maires et de mieux connaître les enjeux des autres villes, qui sont souvent similaires aux nôtres», fait savoir le maire, qui remercie ses collègues pour leur confiance.