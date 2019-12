Mannequins d’un soir pour Cœur + AVC

La Candiacoise Caroline Lavallée et le Laprairien Jean-Philippe Larose se transformeront en mannequins d’un soir le 10 février, à l’occasion de la 5e édition de la Robe Rouge organisée par Cœur + AVC au profit de la santé cardiaque et cérébrale chez les femmes.

Ayant tous deux vécu avec une maladie du cœur et étant maintenant porte-parole et bénévoles pour Cœur + AVC, ils se joindront à Alexandre Bilodeau, Joannie Rochette, Josée Lavigueur, Donna Saker et des personnes vivant avec les séquelles d’une maladie du cœur ou d’un AVC pour défiler sur scène dans des tenues de designers québécois.